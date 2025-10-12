Icon Menü
Streit eskaliert: 13-Jähriger sticht Freund in Wiesbaden nieder

Streit eskaliert

13-Jähriger sticht Freund in Wiesbaden nieder

Ein 14-Jähriger wird bei einem Streit schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter: sein 13 Jahre alter Freund. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.
Von dpa
    Ein 14-Jähriger wird mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 13 Jahre alter Junge, wird festgenommen. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein 14-Jähriger ist bei einem Streit in Wiesbaden nach ersten Erkenntnissen der Polizei von seinem 13 Jahre alten Freund mit einem Messer schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei mitteilte.

    Den Angaben zufolge war am Samstagnachmittag ein Streit zwischen den beiden Jungen eskaliert. Der 13-Jährige soll mit einem Taschenmesser zugestochen haben. Er flüchtete zunächst, stelle sich aber später in Begleitung seines Vaters der Polizei. Nach Abschuss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder in die Obhut seines Vaters übergeben.

    Stich ins Bein

    Der 14-Jährige erlitt eine Stichwunde im Oberschenkel und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Worum es in dem Streit ging und die näheren Umstände der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

