Jugendlicher wird geschlagen und verliert mehrere Zähne

Ein männlicher Täter hat einem Jugendlichen bei einem Streit im Rhein-Neckar-Kreis ins Gesicht geschlagen und ihn verletzt. Der 17-Jährige verlor dabei mehrere Zähne und erlitt eine Kieferfraktur, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor sei der Jugendliche auf einer Geburtstagsfeier auf einem nahegelegenen Campingplatz in Neckargemünd gewesen. Dort geriet er demnach mit dem ihm unbekannten Täter und dessen Begleiter in Streit. Dabei habe ihn der Täter ins Gesicht geschlagen. Anschließend seien die beiden zu Fuß geflüchtet, hieß es. Der Jugendliche wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zum Täter und seinem Begleiter haben die Ermittler nach eigenen Angaben Hinweise von Zeugen.