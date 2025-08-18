Nach versuchtem Tötungsdelikt: Zwei weitere Tatverdächtige

Nachdem ein 28-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung in Rödermark (Kreis Offenbach) lebensbedrohlich mit einem Messer verletzt wurde, ermittelt die Polizei gegen insgesamt vier Tatverdächtige. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten in der Nacht zum Sonntag insgesamt mindestens sechs Personen auf dem Gelände eines Arbeiterwohnheims aneinander, wie die Polizei mitteilte. Offenbar waren sie alkoholisiert.

Der 28-Jährige wurde bereits in der Nacht notoperiert, sein Zustand sei stabil. Ein 45-Jähriger wurde zudem leicht verletzt. Die beiden Verletzten hatten nach der Tat den Notruf gewählt. Daraufhin hatte die Polizei bereits in der Nacht einen 39-Jährigen sowie einen 51-Jährigen festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen waren ebenfalls verletzt. Ermittelt wird nach Polizeiangaben gegen die beiden Männer sowie gegen zwei weitere unverletzte Tatverdächtige - einen 23- und einen weiteren 28-jährigen Mann. Sie waren ebenfalls festgenommen worden.

Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die vier Männer wurden mangels dringendem Tatverdacht wieder auf freien Fuß gesetzt, hieß es.