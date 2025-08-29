Zeugen stoppen Angreifer bei Werkstatt-Streit

Dem beherzten Eingreifen von Zeugen ist es laut Polizei zu verdanken, dass ein Streit zwischen zwei Männern im Main-Kinzig-Kreis nicht vollends eskalierte. In einer Autowerkstatt in Maintal waren am Donnerstagnachmittag zwei Männer in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll ein 40-Jähriger «mit einem spitzen Gegenstand» auf seinen 48 Jahre alten Kontrahenten losgegangen sein.

Mehrere Zeugen schritten ein und hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 48-Jährige erlitt bei dem Angriff eine blutende Wunde am Rücken und kam ins Krankenhaus. Gegen den 40-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Um was für einen Gegenstand es sich bei dem Angriff handelte, sei unbekannt, teilte die Polizei mit. Zunächst fehlte davon jede Spur.