Streit eskaliert: Junge Frau in Dresden schwer verletzt

Eine 23-Jährige wurde am Mittwochabend in einem Dresdener Wohnhaus schwer verletzt. Kurz nach der Tat hat die Polizei einen Mann festgenommen.

Am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr eskalierte der Streit eines Paares in einem Wohnhaus in der Dresdner Maternistraße. Dabei wurde eine 23-Jährige schwer verletzt, wie die Polizei berichtet. Details wurden bislang nicht bekanntgegeben. Laut der Bild wurde die Frau mit einem Messer attackiert. Mehrere Medien berichten, dass sich zur Tatzeit ein Säugling in der Wohnung befunden haben soll. Er sei aus dem Haus getragen und dem Rettungsdienst unverletzt übergeben worden.

Nach Gewalttat in Dresden: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Beamte sicherten Spuren und suchten am Tatort nach der Waffe. Die Polizei nahm in der Nähe des Tatorts einen Tatverdächtigen fest. Gegen den 25-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er soll am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.