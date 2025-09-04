Internet-Post: Morrissey will Rechte an The Smiths verkaufen

Der frühere Frontmann der englischen Rockband The Smiths will laut einem Post auf seinem Instagram-Account seine Rechte an der Band und ihrer Musik verkaufen. Damit hat der seit Jahrzehnten andauernde Streit zwischen Morrissey und den anderen Ex-Mitgliedern um die Rechte an der Band einen neuen und höchst außergewöhnlichen Höhepunkt erreicht.

Er habe jegliche Verbindungen zu seinen Ex-Bandkollegen satt, schrieb der 66-Jährige auf Instagram. «Ich habe genug von bösartigen Verbindungen. Mit meinem ganzen Leben habe ich die rechtmäßigen Abgaben für diese Songs und Bilder gezahlt. Ich möchte nun losgelöst von denen leben, die mir nichts als bösen Willen und Zerstörung wünschen und das ist die einzige Lösung», so der Brite.

Er identifiziere sich vollkommen mit den Songs - was niemand sonst könne, fügte er hinzu. Doch das bringe Belastungen mit sich. «Ich muss mich jetzt selbst schützen, vor allem meine Gesundheit», schrieb Morrissey. Alle ernsthaften Investoren rief er auf, sich mit einer E-Mail mit ihm in Verbindung zu setzen.

Immer wieder Kontroversen

Mit bürgerlichem Namen als Steven Patrick Morrissey bekannt, sorgte er als Sänger der einflussreichen Indie-Band in den 1980ern für Furore. Vier Alben in vier Jahren veröffentlichten The Smiths: «The Smiths» (1984), «Meat Is Murder» (1985), «The Queen Is Dead» (1986) und «Strangeways, Here We Come» (1987). Alle gelten heute als Klassiker und zeichnen sich durch ihren zeitlosen Sound und eine gewisse Melancholie aus.

Die Songs schrieb Morrissey mit seinem kongenialen Partner, dem Gitarristen Johnny Marr. Der inzwischen verstorbene Bassist Andy Rourke und Schlagzeuger Mike Joyce komplettierten die Band. In Liedern wie «This Charming Man», «How Soon Is Now?» oder «Bigmouth Strikes Again» behandelten die Smiths häufig sozialkritische Themen und gesellschaftliche Tabus. Die Band trennte sich 1987 im Streit. Für Morrissey folgt eine erfolgreiche Solokarriere, er fiel jedoch immer wieder auch mit Kontroversen auf.