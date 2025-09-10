Pasta-Verkäuferinnen fühlen sich bedroht: Der Krieg der Orecchiette

Orecchiette sind eigentlich „kleine Ohren“. Vor allem in der süditalienischen Region Apulien, aber eigentlich in ganz Italien, denken die Menschen bei „orecchiette“ trotzdem nicht an menschliche Physiognomie, sondern an eine besondere Nudel-Art. Sie ist geformt wie eine Muschel - oder eben ein Öhrchen. Epizentrum der Orecchiette-Produktion war immer schon die apulische Hauptstadt Bari und dort die Altstadt Bari Vecchia und noch genauer gesagt die Via Arco Basso. Dort markiert ein niedriger Bogen den Beginn der verwinkelten Gassen.

Hier sitzen sie noch heute, Nunzia Caputo und ihre Freundinnen, und verkaufen selbstgemachte Öhrchennudeln. Caputo gilt als „Königin der Orecchiette“, hat einen eigenen Internetauftritt und bietet sogar Workshops an. Orecchiette schmecken nach apulischer Tradition am besten mit in Olivenöl und Knoblauch gebratenem Stängelkohl, dem Brokkoli nicht unähnlich. Mancher gibt auch noch Sardellen in die Soße. Diese kulinarischen Feinheiten spielen aber schon seit geraumer Zeit nur noch eine untergeordnete Rolle. Es gibt deftigen Streit um die Nudelverkäuferinnen. Und es ist eine ernste Angelegenheit.

Hygiene und Folklore passen in Bari nicht zusammen

Denn einerseits ist der Verkauf der handgemachten Orecchiette in der Via Arco Basso auf mit Plastikdecken verzierten Klapptischen vor den Wohnungen eine alte und auch bei Touristen sehr beliebte Tradition. Andererseits gibt es hygienische und rechtliche Bedingungen, die mit dieser eigentlich so appetitlichen Folklore kollidieren. Seit Jahresbeginn verlangt die Stadtverwaltung von Bürgermeister Vito Leccese auch von den „pastaie“, den Pasta-Produzentinnen, ein Hygiene-Zertifikat und einen angemeldeten Betrieb. Die Produktion frischer, handgemachter Orecchiette ist auf der Straße zwar noch zu Demonstrationszwecken erlaubt, nicht aber der jahrzehntelang übliche Verkauf.

So kam es nun Ende August zum Äußersten. Die Lokal-Polizei führte so etwas wie eine Orecchiette-Razzia durch, beschlagnahmte Waren mit einem Gewicht von insgesamt 151 Kilogramm, darunter auch sogenannte Taralli, das sind herzhafte Gebäckkringel, süß oder salzig, sowie getrocknete Tomaten. Das war aber noch nicht alles: Die Polizei wirft den Damen vor, industriell hergestellte Nudeln in nicht etikettierte Tüten umgefüllt und diese als handgemachte Öhrchennudeln angeboten zu haben. Die „pastaie“, deren Ehre nunmehr auf dem Spiel stand, wehren sich vehement gegen den Vorwurf.

Presse spricht vom „Betrug der Orecchiette“

Ihre Antwort kam im Handumdrehen. Kurz nach der Razzia versperrten sie den Arco Basso mit zwei Holztischen. Dann sollte die Welt eben sehen, wie sie ohne die Pasta-Verkäuferinnen in Bari Vecchia auskommt. Ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt, wie mehrere Nudelverkäuferinnen, darunter auch eine hochschwangere pastaia, auf einen Kameramann losgehen. Die Presse hatte zuvor vom „Betrug der Orecchiette“ berichtet.

Am Tag nach der Prügelei empfing die Stadtverwaltung die aufgebrachten Signore. „Wir haben den Nudelherstellerinnen von Bari Vecchia nochmals erklärt, was sie genau wissen, nämlich: Wir wollen den traditionellen Charakter frischer Orecchiette bewahren. Sie können ihre frischen Orecchiette zeigen oder die eigene Herstellung demonstrieren“, erklärte der Referent für lokale Entwicklung, Pietro Petruzzelli. Die Verwaltung habe einfach das getan, was sie auch auf städtischen Märkten mache. Nämlich kontrolliert, ob eine entsprechende Verkaufsgenehmigung vorliege. „Das haben wir auch bei den pastaie kontrolliert“, fügte Carla Palone, Referentin für städtische Lebensqualität und Zuständige für die Polizei, hinzu.