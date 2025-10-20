Fußballspiel wegen Auseinandersetzung abgebrochen

Erneut ist ein Fußballspiel kurz vor Spielende wegen einer Auseinandersetzung abgebrochen worden: Auf dem Sportplatz in Bruchköbel-Niederissigheim seien bei einem Spiel der Kreisliga A Hanau Spieler beider Mannschaften aneinandergeraten, teilte die Polizei in Offenbach mit. Zwei Heranwachsende wurden dabei leicht verletzt.

Nach den Ermittlungen soll am Samstag ein 20 Jahre alter Spieler der Heimmannschaft einen Spieler der Gastmannschaft aus Hanau gefoult haben, worauf dieser auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben soll. Auch ein 19-Jähriger vom Heimteam sei von einem Gäste-Kicker geschlagen worden. Als sich eine Gruppe von 30 Personen gebildet hatte, kam es zum Spielabbruch.

Die Polizei ermittelt. Erst am Wochenende davor war laut Polizei ein Fußballspiel in Ronneburg auch im Mainz-Kinzig-Kreis wegen einer angezeigten Auseinandersetzung kurz vor Spielende abgebrochen worden.