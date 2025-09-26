Zwei lebensgefährlich Verletzte - Zeugen melden Schüsse

Bei einer Auseinandersetzung in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) sind nach ersten Erkenntnissen durch Schüsse zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Informationen soll ein 79-Jähriger auf einen 58 Jahre alten Nachbarn und dann auf sich selbst geschossen haben. Am Morgen alarmierten Zeugen wegen Schussgeräuschen die Einsatzkräfte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ermittler stellten vor Ort eine scharfe Schusswaffe sicher.

Es gebe derzeit keine Hinweise, dass weitere Personen beteiligt waren oder eine Gefahr für Dritte besteht. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt worden.