Stresstest zur Stromversorgung: Habeck stellt Ergebnisse vor

Ein Stresstest soll zeigen, wie gut die Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland im Extremfall ist. Am Montagabend verkündet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Ergebnisse.

Wie funktioniert die Stromversorgung in Deutschland unter verschärften Bedingungen? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wurde ein zweiter Stresstest durchgeführt. Am Montagabend stellt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ab 18.00 Uhr bei einer Pressekonferenz die Ergebnisse vor. An der PK nehmen auch Verantwortliche von Übertragungsnetzbetreibern teil.

Stresstest soll Sicherheit der Stromversorgung aufdecken

Der Stresstest soll zeigen, wie die Sicherheit der Stromversorgung bei Auswirkungen der aktuell angespannten Lage auf den Energiemärkten beeinträchtigt werden könnte. Nach einem ersten Stresstest, der von März bis Mai durchgeführt wurde, hatte Habeck anschließend Entwarnung geben können. Beim zweiten Stresstest wurden die Bedingungen nun noch einmal verschärft.

Eine Verschärfung waren höhere Preisannahmen, eine andere ein stärkerer Ausfall von französischen Atomkraftwerken und eine dritte ein gravierender Ausfall von Gaslieferungen. Auch aktuelle Gegebenheiten in Bayern erhielten Einzug in den Stresstest. Im Freistaat läuft der Ausbau der Windenergie holprig, auch der Netzausbau kommt nur schleppend voran.

Grundlage für die Entscheidung zum Weiterbetrieb der Atomkraftwerke

Der zweite Stresstest gilt auch als Grundlage für die Entscheidung, ob die verbleibenden drei Atomkraftwerke in Deutschland weiterhin betrieben werden sollen. Eigentlich ist ein Ausstieg zum Jahresende geplant. Am 31. Dezember sollen die Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 abgeschaltet werden.

Im Zuge des Krieges in der Ukraine geriet dieses Vorhaben allerdings ins Wanken. Union und FDP fordern lautstark den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. CDU-Chef Friedrich Merz fordert für die AKWs neue Brennstäbe. "Wir werden nach meiner Schätzung drei, vier, fünf Jahre den Betrieb der drei noch vorhandenen Kernkraftwerke aufrechterhalten müssen, damit wir ausreichend Stromversorgung in diesem Land haben", sagte er im ARD-Sommerinterview.

Die Grünen kündigten bereits an, nach dem Stresstest ausführlich über dessen Ergebnisse beraten zu wollen. "Für uns als Fraktion ist es klar, dass, wenn der Stresstest vorgelegt wird, wir selbstverständlich in Ruhe darüber beraten und sich daraus ableiten wird, welche Schritte notwendig sind", sagte Fraktionschefin Britta Haßelmann.

