Stromausfall: Marder soll Stromausfall in Eltville verursacht haben

Stromausfall

Marder soll Stromausfall in Eltville verursacht haben

Am Sonntagabend gab es in Teilen der Stadt Eltville und in zwei Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis für kurze Zeit keinen Strom. Dafür verantwortlich war wohl ein Tier.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Stromausfall dauerte nur einige Sekunden. (Symbolbild)
    Der Stromausfall dauerte nur einige Sekunden. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

    In Eltville und einigen umliegenden Gemeinden ist am Sonntagabend für kurze Zeit der Strom ausgefallen. Es habe sich nur um wenige Sekunden gehandelt, berichtete die Polizei. Betroffen waren demnach in Eltville die Innenstadt und der Ortsteil Erbach sowie die Gemeinden Walluf und Schlangenbad. Nach kurzer Zeit sei die Stromversorgung wieder hergestellt worden, hieß es. Der örtliche Energieversorger vermutet laut Polizei, dass ein Marder den Kurzschluss verursacht habe. Die Höhe des Schadens im Umspannwerk war zunächst nicht bekannt.

