Marder soll Stromausfall in Eltville verursacht haben

In Eltville und einigen umliegenden Gemeinden ist am Sonntagabend für kurze Zeit der Strom ausgefallen. Es habe sich nur um wenige Sekunden gehandelt, berichtete die Polizei. Betroffen waren demnach in Eltville die Innenstadt und der Ortsteil Erbach sowie die Gemeinden Walluf und Schlangenbad. Nach kurzer Zeit sei die Stromversorgung wieder hergestellt worden, hieß es. Der örtliche Energieversorger vermutet laut Polizei, dass ein Marder den Kurzschluss verursacht habe. Die Höhe des Schadens im Umspannwerk war zunächst nicht bekannt.

