Stromausfall: Stromausfall im Hochtaunuskreis - Kabel defekt

Stromausfall

Stromausfall im Hochtaunuskreis - Kabel defekt

Am Donnerstagabend fiel in mehreren Orten im Hochtaunuskreis für einige Minuten der Strom aus. Nun ist die Ursache bekannt.
Von dpa
    Ein kaputtes, unterirdisches Kabel war Schuld am Stromausfall. (Symbolbild)
    Ein kaputtes, unterirdisches Kabel war Schuld am Stromausfall. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

    In Teilen von Bad Homburg, Bommersheim, Oberstedten und Oberursel ist am Donnerstagabend für wenige Minuten der Strom ausgefallen. Das teilte das zuständige Unternehmen, die Syna GmbH, in einer Pressemitteilung mit.

    Grund für den Ausfall sei ein defektes Kabel in der Erde gewesen. Durch Netzumschaltungen verfügte ein Großteil der Haushalte nach wenigen Minuten wieder über Strom. Circa 40 Minuten nach dem Ausfall waren alle Betroffenen wieder versorgt, wie es hieß. Die Syna GmbH kümmere sich nun um die Reparatur des defekten Kabels.

