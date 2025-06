Tausende in Rüsselsheim stundenlang ohne Strom

Ein Kurzschluss im Erdreich hat in großen Teilen von Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) einen Stromausfall ausgelöst. Aktuell seien noch etwa 2.000 Haushalte betroffen, hauptsächlich im Stadtteil Dicker Busch, sagte ein Sprecher der Stadtwerke am Vormittag. Auch zwei Schulen befänden sich weiterhin ohne Strom. Es könne noch bis in den Nachmittag dauern, bis die Versorgung überall wiederhergestellt sei.

Die Versorgung brach demnach bereits am Montagabend ab, wodurch zunächst bei etwa 7.000 bis 8.000 Haushalten in mehreren Stadtteilen das Licht ausging. Das GPR-Klinikum sei unmittelbar nach dem Ausfall am Montagabend vorübergehend auf eine Versorgung durch Notstrom umgestellt worden. Inzwischen fließe der Strom aber wieder regulär, sagte ein Sprecher des Krankenhauses. Ein mobiles Notstromaggregat versorgte am Morgen zudem ein betroffenes Altenheim, so die Stadtwerke.

Unterirdische Leitungen werden ersetzt

Etwa eine Stunde nach dem ersten Ausfall war die Stromversorgung für kurze Zeit wiederhergestellt worden. Der plötzliche Spannungsanstieg habe aber einen erneuten Stromausfall ausgelöst, wenn auch mit weniger Betroffenen. Um die Versorgung überall wiederherzustellen, müssen die Leitungen über Tiefbauarbeiten erst freigelegt und dann ersetzt werden. Auch bei Internet, Fernsehen und Telefonie kommt es demnach zu Störungen: Im Stadtteil Dicker Busch liege ein Hauptknotenpunkt für die Glasfaserversorgung.