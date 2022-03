Staffel 3 von "Studio Schmitt": Infos zu Sendeterminen und Übertragung

Bei ZDFneo läuft die dritte Staffel von "Studio Schmitt" mit Tommi Schmitt. Wir informieren Sie hier über Sendetermine, die Übertragung im TV und Stream sowie zu Wiederholungen.

Die Late-Night-Show "Studio Schmitt" mit Tommi Schmitt ist mit Staffel 3 bei ZDFneo zu sehen. In der Sendung, die seit April 2021 läuft, ordnet der Entertainer jede Woche aufs Neue wieder das aktuelle Geschehen für sein Publikum ein. Dabei tut er offen und ehrlich seine Meinung kund.

In jeder Folge begrüßt Schmitt außerdem einen Gast in seiner Show und bespricht mit diesem relevante Themen, welche auch in diversen Einspielern und Studiospielen aufgegriffen werden. Unterstützt wird der 33-Jährige dabei von seinem Sidekick Gregor Ryl sowie dem "Studio Schmitt"-Ensemble, welches aus Lena Kupke, Mona Ameziane und Kurt Prödel besteht.

Wie liegen die Sendetermine der dritten Staffel von "Studio Schmitt"? Und wie läuft die Übertragung der neuen Folgen ab? In diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Infos dazu und erfahren mehr über den Gastgeber Tommi Schmitt.

Video: SAT.1

Start: Ab wann ist "Studio Schmitt" mit Staffel 3 zu sehen?

Die dritte Staffel der Late-Night-Show "Studio Schmitt" mit Entertainer Tommi Schmitt geht am Donnerstag, 10. März 2022, bei ZDFneo an den Start.

Sendetermine: Wann läuft Staffel 3 von "Studio Schmitt" auf ZDFneo?

Staffel 3 von "Studio Schmitt" läuft immer donnerstags um 22.10 Uhr auf dem Sender ZDFneo. Eine Ausgabe dauert circa eine halbe Stunde.

Übertragung: So sehen Sie Staffel 3 von "Studio Schmitt" im TV und Stream

"Studio Schmitt" läuft mit Staffel 3 im Free-TV beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDFneo. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen kann die Show auch zeitgleich im Stream des ZDF angeschaut werden. Das Angebot ist kostenlos. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Lesen Sie dazu auch

Wiederholung: Staffel 3 von "Studio Schmitt" nachschauen

Sie haben eine Folge von "Studio Schmitt" verpasst oder zum regulären Ausstrahlungstermin um 22.10 Uhr in der Regel keine Zeit und können die Late-Night-Show deswegen nicht live im Fernsehen oder Stream mitverfolgen? Kein Problem! In der Mediathek des ZDF können Sie alle Ausgaben von "Studio Schmitt" rund um die Uhr kostenlos nachschauen. Die aktuelle Folge steht dort sogar jeden Donnerstag schon ab 20.15 Uhr, also circa zwei Stunden vor Erstausstrahlung, zum Abruf bereit.

Zudem strahlt ZDFneo auch mehrere Wiederholungen der Sendung im Fernsehen aus. Unter anderem können Sie die aktuelle Folge Donnerstagnacht zwischen 23.45 Uhr und 00.15 Uhr im TV anschauen. Weitere Wiederholungen der aktuellen Folge laufen in der Regel immer sonntags um 23.20 Uhr und am Dienstag ab 01.55 Uhr.

Moderator: Tommi Schmitt kurz vorgestellt

Thomas "Tommi" Schmitt kam am 26. Januar 1989 in Detmold zur Welt. Nach dem Abitur studierte er in Köln Medienkommunikation und Journalismus und absolvierte im Anschluss daran ein Volontariat in der Presseabteilung des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach. Nach seinem Volontariat arbeitete er als freiberuflicher Autor für diverse TV- und Comedy-Shows, darunter Formate wie "TV total" oder "Late Night Berlin".

Im Jahr 2017 startete er gemeinsam mit dem Comedian Felix Lobrecht einen Podcast, der den Titel "Gemischtes Hack" trägt und mittlerweile zu den erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum gehört. Seit 2021 moderiert er auf ZDFneo seine eigene Late-Night-Show "Studio Schmitt". Für seine Arbeit wurde Schmitt mehrfach ausgezeichnet. So bekam er unter anderem den Deutschen Podcast Preis und bereits drei Mal den Deutschen Comedypreis verliehen. (AZ)