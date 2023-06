Letzte Folge "Studio Schmitt" – Tommi Schmitt will andere Sachen ausprobieren

Kurz vor der letzten Folge am Donnerstagabend verkündet Moderator Tommi Schmitt das Ende seiner Fernsehsendung "Studio Schmitt". Fans dürfen auf seine "Geheimprojekte" gespannt sein.

"Am Donnerstag läuft die letzte Folge meiner Fernsehsendung 'Studio Schmitt'", kündigte der Moderator der ZDFneo-Sendung, Tommi Schmitt, in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts "Gemischtes Hack" auf Spotify an. Der 34-jährige Kölner beende das Projekt aus freien Stücken.

"Die Begründung ist, dass ich in mir gespürt habe, noch mal was anderes machen zu wollen, andere Sachen auszuprobieren", erklärte Schmitt. Er bleibe jedoch dem Fernsehen und insbesondere dem ZDF erhalten. In welcher Form, das könne er aber noch nicht sagen. "Wie das so ist bei Geheimprojekten." Bei seiner Abschiedsansprache an sein Team habe er geweint, gibt Schmitt zu.

"Studio Schmitt" war für Tommi Schmitt erste richtige TV-Erfahrung

"Studio Schmitt" ist ein Mix aus Late-Night-Show und Talk-Sendung, die besonders bei jungem Publikum punktet. In seiner Rückzugsankündigung betonte Schmitt, dass er beim Start der Sendung im Jahr 2021 praktisch ohne jede TV-Erfahrung auf dem Moderatorensessel gelandet sei.

"Die Genese ist ja so, dass mein erster Fernsehauftritt (...) ja diese Fernsehsendung war. Das erste Mal, dass ich allein irgendwo rauskomme, war ja: 'Herzlich willkommen zu meiner Show' – was ja sehr schön und sehr ungesund gleichzeitig ist", gestand der 34-Jährige. Schmitt bedanke sich für das Vertrauen der Verantwortlichen, "in einer Zeit, in der ich noch nie vor einer Kamera stand und man das auch deutlich gemerkt hat zu Beginn".

Tommi Schmitt beendet "Studio Schmitt" nach fünf Staffeln

Insgesamt gab es fünf Staffeln mit 61 Folgen "Studio Schmitt". "Was mich am stolzesten macht neben dieser Entwicklung, die wir als Format genommen haben, ist, was da so hinter den Kulissen zusammengewachsen ist", so Schmitt.

Das sei alles in ihm hochgekommen, als er vor der vorletzten Sendung das Team versammelt und noch einmal eine Ansprache gehalten habe. "Da wollte ich all das erzählen und es ging nicht, weil ich so weinen musste. (...) Ich hab einfach geweint, die ganze Zeit und konnte nicht reden. Das war echt krass, da hab ich nicht mit gerechnet." Schmitt wolle sich gönnen, "vielleicht auch zu scheitern, einfach Dinge auszuprobieren". Er hoffe, dass ihm bei allem, was er nun vorhabe, wieder die nötige Zeit gegeben werde.

"Studio Schmitt": Letzte Folge im TV und in der ZDF-Mediathek

Die letzte Folge "Studio Schmitt" ist bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar. Auf ZDFneo läuft die Folge am Donnerstagabend ab 22.15 Uhr. Zu Gast ist Jorge González, kubanischer Choreograf und Model. (mit dpa)