Flüge gestrichen und Straßen gesperrt: Sturm "Jocelyn" zieht über Britische Inseln

Nachdem der Sturm "Isha" in dieser Woche bereits schwere Schäden verursacht hatte, zieht mit "Jocelyn" nun der nächste Sturm über die Britischen Inseln. Flüge wurden gestrichen und Straßen gesperrt.

Nur zwei Tage nachdem der Sturm "Isha" in der Nacht zum Montag schwere Schäden angerichtet hatte, zieht mit "Jocelyn" bereits der zweite Sturm in dieser Woche über die Britischen Inseln. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Stundenkilometer fegte "Jocelyn" in der Nacht zum Mittwoch über Wales und Schottland und große Teile Englands und brachte teils starke Regenfälle mit sich.

Sturm "Jocelyn" sorgt für Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen

Tausende Haushalte in Großbritannien mussten zeitweise ohne Strom auskommen, wie BBC berichtet. In der nordenglischen Stadt York kam es zu Überschwemmungen. An den Flughäfen in Dublin und Glasgow wurden am Dienstagabend mehrere Flüge gestrichen. Wegen der hohen Windgeschwindigkeiten mussten zudem Autobahnbrücken gesperrt werden – darunter die Queen-Elizabeth-II.-Brücke über die Themse östlich von London.

Am Dienstagabend stellte der schottische Bahnbetreiber ScotRail seinen Betrieb komplett ein. Wie das Unternehmen mitteilte, könne der Stillstand noch bis Mittwochnachmittag andauern. Das gesamte Streckennetz müsse geprüft werden. Mehrere Bahnunternehmen, die Strecken zwischen England und Schottland betreiben, setzten Verbindungen ebenfalls aus.

Im Süden Wales wurde eine Person vermisst, die einem Bericht zufolge ins Meer gefallen war. In der Nacht zum Mittwoch stellten Einsatzkräfte die Suche ein.

"Jocelyn": Sturm-Warnung für Britische Inseln am Mittwoch

Bis Mittwochnachmittag warnt das Met Office, der nationale meteorologische Dienst des Vereinigten Königreichs, vor Sturm. Betroffen davon sind Teile Schottlands, Nordirlands, Wales und Englands. Laut dem Met Office könnten umgestürzte Bäume und andere Trümmer Straßen und Brücken blockieren. Der Straßen-, Schienen, Flug- und Fährverkehr kann beeinträchtigt sein. Es könne zudem zu Schäden an Gebäuden und Stromausfällen kommen. In Küstennähe bestehe Lebensgefahr durch große Wellen.

Sturm "Isha" richtete bereits schwere Schäden auf den Britischen Inseln an

In der Nacht zum Montag hatte der Sturm "Isha" die Britischen Inseln getroffen und bereits schwere Schäden angerichtet. Mindestens zwei Menschen waren bei Unfällen im Zusammenhang mit dem Sturm ums Leben gekommen. In Schottland und Nordengland mussten wegen umgestürzter Bäume mehrere Autobahnen, Brücken und andere Straßen gesperrt werden. Auch der Zugverkehr war besonders in Schottland erheblich eingeschränkt. (mit dpa)