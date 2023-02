Nach Tropensturm: Landesweiter Notstand in Neuseeland ausgerufen

Am Montag tobte in Neuseeland eine Tropensturm, welcher für verheerende Verwüstungen sorgte. Der landesweite Notstand wurde ausgerufen. Ein Zyklon könnte nun folgen.

Die Regierung von Neuseeland hat einen landesweiten Notstand ausgerufen. Am Montag peitschte ein Tropensturm durch das Land, welcher große Verwüstungen hinterließ und für massive Schäden sorgte. "Dies ist ein außergewöhnliches Wetterereignis, das vor allem auf die Nordinsel große Auswirkungen hat", sagte Neuseelands Katastrophenschutzminister Kieran McAnulty: "Wir sind überall mit schweren Überflutungen, Erdrutschen, beschädigten Straßen und beschädigter Infrastruktur konfrontiert."

Tropensturm in Neuseeland: Notstand ausgerufen – Warnung auch vom Auswärtigen Amt

Über den Montag hinweg hatte der Sturm in Neuseeland Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 Stundenkilometern mit sich gebracht. Außerdem kam es zu heftigen Regenfällen. Die Winde entwurzelten viele Bäume. Häuser und Straßen wurden teils stark beschädigt. In einigen Regionen Neuseelands war im Zuge des Tropensturm der Strom ausgefallen. Auch am Dienstag waren zahlreiche Ortschaften noch ohne Strom. Sie sind teils von der Außenwelt abgeschnitten.

Unterdessen scheint die extreme Wetterlage noch nicht ausgestanden zu sein. Meteorologen waren vor weiteren heftigen Stürmen. Einige Küstenregionen wurden evakuiert. Die Behörden fordern viele Menschen auf, wegen drohender Überschwemmungen ihre Häuser zu verlassen.

"Das ist eine signifikante Katastrophe mit einer wirklichen Bedrohung für das Leben von Neuseeländern", warnte McAnulty im Zuge der Ausrufung des Notstandes. Eine Warnung kam mittlerweile auch vom Auswärtigen Amt in Berlin. Dieses korrigierte am Montagabend seine Reise- und Sicherheitshinweise für Neuseeland. Demnach sollen deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, welche sich in Neuseeland befinden, unbedingt regelmäßig den Wetterbericht verfolgen. Sie sollen außerdem Warnungen, Anweisungen, Verbote und Hinweisschilder von lokalen Behörden beachten.

Neuseeland: Zyklon zieht nach Tropensturm auf

Entwarnung gibt es derzeit nicht. Sorge macht der Zyklon Gabrielle, welcher sich aktuell rund 100 Kilometer östlich von Neuseelands Hauptstadt Auckland befindet. Meteorologen erwarten, dass der Wirbelsturm in ost-südöstlicher Richtung weiterziehen könnte. Parallel zu Neuseelands Küste.

Der nationale Notstand war in Neuseeland zuvor erst zweimal verhängt worden. Zuletzt nach dem Aufkommen der Corona-Pandemie und zuvor nach dem Massaker von Christchurch im Jahr 2019. Damals waren bei Terroranschlägen auf Moscheen mehr als 50 Menschen getötet worden.

