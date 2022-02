Am Montag erneut Sturmflutwarnung an Nordsee, Elbe und Weser

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor erneuten Sturmfluten im Norden. Besonders betroffen werden Nordsee, Elbe und Weser sein.

Die Menschen an der deutschen Nordseeküste müssen sich wieder auf extremes Wetter einstellen: Es drohen schon wieder Sturmfluten. Nach Vorhersage des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) vom Sonntag könnte der Wasserstand dort Montagfrüh etwa eineinhalb Meter über den des normalen Hochwassers steigen. Im Weser- und Elbegebiet könne es bis zu zwei Meter darüber steigen.

Unwetter in Norddeutschland erwartet: Warnung vor Sturm und Sturmflut

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, soll der Wind in der Nacht zum Montag wieder zunehmen. An der Küste müssten sich Anwohner auf Sturmböen bis Stärke neun einstellen, sagte ein Sprecher. Sogar Gewitter und Graupelfälle seien möglich. Am Montagnachmittag soll sich die Wetterlage wieder beruhigen. Allerdings könnte es in der Nacht zum Dienstag mit Unwettern weitergehen.

Am Samstagmorgen war der Hamburger Fischmarkt wegen einer Sturmflut teils überschwemmt gewesen. Größere Einsätze hatte es der Polizei zufolge jedoch nicht gegeben. Am Sonntag hatte es laut BSH deutlich erhöhte Wasserstände gegeben, zu einer Sturmflut sei es am Morgen jedoch nicht gekommen. Letzte Woche sorgte bereits das Sturmtief "Nadia" für Unwetter in Norddeutschland.

