„Wir lieben dich“: One Direction trauern um Liam Payne

Es ist ein unerwartet trauriger Anlass, der One Direction am Donnerstag wieder zusammengebracht hat: Mit einem gemeinsamen Statement, dass sie über Social Media verbreitet haben, nehmen die verbliebenen Mitglieder der ehemaligen Boyband Abschied von ihrem verstorbenen Bandkollegen Liam Payne. „Wir sind völlig erschüttert von der Neuigkeit, dass Liam gestorben ist“, teilen Harry Styler, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan darin mit. Die gemeinsamen Erinnerungen werde man für immer teilen.

Zu gegebener Zeit werde man mehr sagen, doch jetzt sei es an der Zeit zu trauern, heißt es in dem Statement. Aktuell sei man in Gedanken bei Paynes Freunden, seiner Familie und den Fans, die ihn gemeinsam mit seinen Bandkollegen verehrt hatten. „Wir werden ihn schrecklich vermissen“, schreiben die vier Musiker, und: „Wir lieben dich, Liam.“

Tod von Liam Payne: Was man über den Tod des Ex-One-Direction-Star weiß

Payne war am Mittwoch tragisch zu Tode gekommen, nachdem er aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires gefallen ist. Berichten zufolge wurde sein lebloser Körper im Innenhof des Hotels Casa Sur im Stadtteil Palermo gefunden. Die Polizei war aufgrund eines Notrufs über einen aggressiven Mann gerufen worden, der möglicherweise unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Bei ihrem Eintreffen hörten die Einsatzkräfte einen Knall und entdeckten wenig später Paynes leblosen Körper.

Vor seinem Tod sprach der Musiker öffentlich über seine Kämpfe mit Depressionen und Drogen. Unter den Fans hat die Nachricht von seinem Tod hat große Bestürzung ausgelöst. One Direction war 2010 gegründet worden und hatte eine massive Fangemeinde. Die Band veröffentlichte mehrere erfolgreiche Alben, bevor sich die Mitglieder ab 2015 auf eigene Wege begaben.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten – per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.