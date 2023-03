Die 4. Staffel von "Succession" bei Sky: Start, Handlung, Besetzung und alle Infos

"Succession" kommt mit einer 4. Staffel zu Sky. Alle Informationen zum Start, der Übertragung im TV und Stream, der Besetzung im Cast sowie die Handlung und einen Trailer - hier.

48 Emmy-Nominierungen in drei Staffeln, Erfolge bei den SAG Awards und auch bei den Writers Guild Awards, Directors Guild Awards und Producers Guild Awards: Die Serie "Succession" von Showrunner und ausführendem Produzenten Jesse Armstrong kommt sowohl bei den Zuschauerinnen und Zuschauern als auch in der Branche gut an.

Im Mittelpunkt der Serie "Succession" steht der Medienmogul Logan Roy und sein Medienkonglomerat Waystar Royco sowie seine vier erwachsenen Kinder. Während Roy Senior mit zunehmendem Alter über den langsamen Rückzug aus seinem Unternehmen nachdenkt, rückt gleichzeitig auch die Frage "Wie geht es weiter?" in den Fokus der potentiellen Nachfolger auf den Unternehmensvorsitz.

Alle Informationen zur 4. Staffel von "Succession", wie den Start im TV, die Übertragung im Stream sowie das Wichtigste zu Besetzung, Handlung und einen Trailer - all das gibt es hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wann geht Staffel 4 von"Succession" an den Start?

Als offiziellen Start für die auf Deutsch synchronisierte Version der Serie im Pay-TV hat Sky Dienstag, den 11. April, bekannt gegeben. Alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die die Serie als englischsprachiges Original ansehen möchte, können allerdings schon etwas früher einsteigen. Denn wie Sky bekannt gegeben hat, ist die englische Originalversion auch in Deutschland bereits ab dem 27. März bei Sky beziehungsweise WOW zu sehen. Hierbei können die Zuschauer auch deutsche Untertitel auswählen.

Darum geht es in der 4. Staffel von "Succession"

Medienmogul Logan Roy, durch dessen Augen wir auf Geschicke der Familie und Firma blicken, steht kurz vor dem Verkauf seines Medienkonglomerats Waystar Royco an einen Tech-Visionär. Die Reaktionen darauf fallen in der Familie Roy unterschiedlich aus und führen zu familiären Spannungen.

Besetzung bon "Succession", Staffel 4: Schauspieler im Cast

Das sind die Schauspielerinnen und Schauspieler im Cast der 4. Staffel von "Succession". Die neuen Rollen wurden mit Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe, und Jóhannes Haukur Jóhannesson besetzt.

Rolle Besetzung Logan Roy Brian Cox Marcia „Marcy“ Roy Hiam Abbass Kendall „Ken“ Roy Jeremy Strong Siobhan „Shiv“ Roy Sarah Snook Roman „ Rome “ Roy Kieran Culkin Connor „Con“ Roy Alan Ruck Gregory „Greg“ Hirsch Nicholas Braun Tom Wambsgans Matthew Macfadyen Frank Vernon Peter Friedman Hugo Baker Fisher Stevens Gerri Kellman J. Smith-Cameron Nan Pierce Cherry Jones

So sehen Sie "Succession" im TV und Stream

Sky zeigt die 4. Staffel "Succession" ab 27. März beziehungsweise dem 11. April im wöchentlichen Rhythmus auf Sky Atlantic immer um 20.15 Uhr oder auf Abruf über Sky Q und den Streamingdienst WOW. Wer sich für das Streaming entscheidet, kann auch zwischen der deutschen Synchronisation und dem englischen Originalton wählen. Zehn neue Folgen der HBO-Dramaserie hält die vierte Staffel bereit.

Episodenguide: Die Folgen der 4. Staffel "Succession"

Die Dramaserie "Succession" hat insgesamt zehn Folgen in der 4. Staffel, jede davon dauert ca. 60 Minuten. Jede Woche gibt es eine neue Folge auf Sky Atlantic sowie auf den beiden Portalen SkyQ und WOW. Aufgrund der unterschiedlichen Starttermine unterscheiden sich die Ausstrahlungstermine der englischen und deutschen Version.

Das sind die einzelnen Episoden und der jeweilige Ausstrahlungstermin des englischen Originals:

Folge 1: Listen Here, Lady (27. März 2023)

Folge 2: Decks Stacked (03. April 2023)

Folge 3: Willing to Wait (10. April 2023)

Folge 4: The Big Bank Withdrawal (17. April 2023)

Folge 5: Killing Time (24. April 2023)

Folge 6: Exodus (01. Mai 2023)

Folge 7: America Offline (08. Mai 2023)

Offline (08. Mai 2023) Folge 8: Dog-Eat-Dog (15. Mai 2023)

Folge 9: Dinner for Two (22. Mai 2023)

Folge 10: If He Had a Hundred Years (29. Mai 2023)

Das sind die einzelnen Episoden und der jeweilige Ausstrahlungstermin der auf Deutsch synchronisierten Fassung:

Folge 1: Titel noch unbekannt (11. April 2023)

Folge 2: Titel noch unbekannt (18. April 2023)

Folge 3: Titel noch unbekannt (25. April 2023)

Folge 4: Titel noch unbekannt (2. Mai 2023)

Folge 5: Titel noch unbekannt (2. Mai 2023)

Folge 6: Titel noch unbekannt (9. Mai 2023)

Folge 7: Titel noch unbekannt (16. Mai 2023)

Folge 8: Titel noch unbekannt (23. Mai 2023)

Folge 9: Titel noch unbekannt (30. Mai 2023)

Folge 10: Titel noch unbekannt (6. Juni 2023)

Das ist der Trailer zur 4. Staffel "Succession"

Inzwischen wurde auch ein Trailer zur neuen Staffel von "Succession" veröffentlicht, den wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

(AZ)