Junge im Grenzgebiet NRW-Hessen vermisst

In Warburg im Kreis Höxter wird seit über 24 Stunden ein zwölfjähriger Junge vermisst, den die Polizei mit größerem Aufwand sucht. Er stamme aus einem Ortsteil im Landkreis Kassel in Hessen und gehe im nordrhein-westfälischen Warburg zur Schule, berichtete die Polizei im Kreis Höxter. Der Junge sei zwar am Mittwoch noch in der Nähe der Schule gesehen worden, dann aber nicht zum Unterricht erschienen.

Man habe seitdem in der Region alle infrage kommenden Punkte abgesucht, bisher ergebnislos. Es sei aktuell zwar nicht von einer Straftat auszugehen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. «Der Junge ist aber erst zwölf Jahre alt und daher besteht schon eine gewisse Gefährdungslage.»

Seit Mittwochmittag sei man mit mehreren Suchhunden, mit Drohnen und auch einem Helikopter im Einsatz. Die Feuerwehr helfe ebenfalls mit. Zeugen, die das Kind womöglich gesehen haben, sollten sich melden.