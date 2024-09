Zwölfjähriger weiter im Grenzgebiet NRW-Hessen vermisst

Ein zwölfjähriger Junge, der in Warburg im NRW-Kreis Höxter zur Schule geht und im angrenzenden Hessen in einem Dorf wohnt, bleibt trotz umfangreicher Suchaktion seit zwei Tagen verschwunden. Man habe seit Mittwochmittag intensiv in der Region mit Hunden und Drohnen nach dem Kind gesucht, es gebe aber keine konkrete Spur, sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Höxter am Nachmittag.

Der Junge sei am Mittwochvormittag noch in der Nähe der Schule gesehen worden, dann aber nicht zum Unterricht erschienen. Aktuell befrage man auch Schulkameraden und Freunde, wohin der Junge gegangen sein könnte oder welche Anlaufstellen es womöglich gebe.

Die Ermittler gehen derzeit nicht von einer Straftat aus, auch nicht von einer Eigengefährdung, erläuterte der Polizeisprecher. Der Fall sei aber aufgrund des jungen Alters sehr ernstzunehmen. Das Kind habe bereits zwei Nächte nicht Zuhause verbracht, es bestehe eine gewisse Gefährdungslage. Auch Zeugen, die das Kind womöglich gesehen haben, seien um Hinweise gebeten.

Im Tagesverlauf sollten die Ermittlungen von Höxter an das Polizeipräsidium Nordhessen abgeben werden - wegen der Wohnort-Zuständigkeit.