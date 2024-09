Suche beendet: Elfjährige aus Quickborn wieder aufgetaucht

Das vermisste elfjährige Mädchen aus Quickborn ist wieder aufgetaucht. Nach der Schülerin war seit rund einer Woche gesucht worden, nachdem sie als vermisst gemeldet worden war.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg teilte am Mittwoch mit, dass die Öffentlichkeitsfahndung nach der Elfjährigen zurückgenommen werde, da die Vermisste in Hamburg ausfindig gemacht werden konnte. Die Polizei habe sie wohlbehalten aufgegriffen. Sie sei anschließend in die Obhut des Jugendamtes Pinneberg übergeben worden.

Vermisste Oksana aus Quickborn wieder da: Polizeisuche war erfolgreich

Seit etwa einer Woche war die Polizei auf der Suche nach der Vermissten aus Quickborn in Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg wollte die Elfjährige am Dienstagabend bei einer Freundin übernachten und am nächsten Tag wieder zurückkehren, was aber nicht geschehen sei. Seitdem galt die Schülerin als vermisst.

Zwischenzeitlich hätten Angehörige über soziale Medien den Hinweis erhalten, dass sie sich in einem Bus in Pinneberg aufgehalten habe. Es war jedoch nicht bekannt, wann genau sie in dem Bus mitgefahren sein soll. Am Montagnachmittag veröffentlichte die Polizei einen neuen Verdacht: Den Erkenntnissen der Beamten zufolge ließe sich mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf schließen, so hieß es, dass sich das Kind im Bereich Hamburg aufhalten dürfte. Das bewahrheitete sich am Dienstag.