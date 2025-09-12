Icon Menü
Suche: Geflohener Strafgefangener festgenommen

Geflohener Strafgefangener festgenommen

Er war über ein Dach entwichen und mehrere Tage weg. Nun ist die Flucht beendet.
Von dpa
    Die Polizei nahm den Mann fest. (Symbolbild)
    Die Polizei nahm den Mann fest. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Der am Sonntag aus einer Fachklinik in Hadamar (Kreis Limburg-Weilburg) geflohene Strafgefangene ist festgenommen worden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben die veröffentlichte Fahndung zurück.

    Der 43 Jahre alte Mann war nach früheren Angaben der Polizei am Sonntagvormittag über das Dach der Klinik geflüchtet. Dabei habe er sich verletzt und einen Turnschuh verloren, hieß es am Donnerstag. Der Mann sitze wegen Diebstahls mit einer Waffe ein.

