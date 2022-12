Riesenwelle tötet drei Menschen in Südafrika

Strandbesucher im südafrikanischen Durban wurden am Samstagnachmittag von einer Riesenwelle überrascht. Diese zog dutzende Menschen ins Meer und forderte drei Todesopfer.

Eine Reisenwelle hat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr (Ortszeit) die Bay of Plenty, einen Strand im südafrikanischen Durban, überspült und dutzende Menschen ins Meer gezogen. Dabei kamen drei Menschen, darunter ein Teenager, ums Leben. 17 weitere wurden nach Angaben der Behörden mit Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Wie n.tv berichtet, befürchten die Rettungsdienste, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte.

An dem Rettungseinsatz seien Rettungsschwimmer und ein ärztliches Versorgungsteam beteiligt gewesen, so eine Sprecherin der südafrikanischen Regierung. Mehr als 100 Menschen seien von der plötzlichen Welle betroffen gewesen. Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor.

Vor Riesenwelle in Südafrika: Strände von Durban erst wieder eröffnet

Die Strände von Durban waren zuletzt wegen eines erhöhten Auftretens des krankmachenden E.Coli-Bakteriums geschlossen worden. Erst in der vergangenen Woche wurden sie wieder allmählich geöffnet. Die Bakterien stammten aus der städtischen Kanalisation, die durch Überschwemmungen im April beschädigt worden war. Mehr als 400 Menschen starben bei den Überflutungen. (mit dpa)