46-Jähriger soll Ehefrau mit Messer getötet haben

Ein 46-Jähriger soll seine Ehefrau im südbadischen Müllheim mit einem Messer getötet haben. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der Verdächtige in Untersuchungshaft kommen, wie die Ermittler mitteilten.

Der Mann habe nach der Tat die Waffe gegen sich selbst gerichtet und sich dabei schwer verletzt. Der 46-Jährige sei in ein Krankenhaus gekommen und nicht mehr in Lebensgefahr.

Ermittler hatten bereits am Sonntag über den Tod der Frau und die Festnahme eines Verdächtigen in der Gemeinde im Markgräflerland (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) berichtet. Wichtige Einzelheiten waren aber bisher offen geblieben.

Ermittler: Frau bereits am Tatort gestorben

Zwischen den Eheleuten war es den Angaben zufolge wohl zu einem Streit gekommen. Um den Verdächtigen - einen Afghanen - festzunehmen, wurden Spezialkräfte der Polizei in der Kommune südlich von Freiburg eingesetzt. Die 43-Jährige sei bereits am Tatort an ihren Verletzungen gestorben.

Über die Hintergründe der Gewalttat fehlen den Angaben zufolge gesicherte Ermittlungsergebnisse. Der Verdächtige sei bisher nicht der Polizei bekannt gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.