Südhessen: Auto kollidiert mit Lkw: Autofahrer schwer verletzt

Südhessen

Auto kollidiert mit Lkw: Autofahrer schwer verletzt

Der Zusammenstoß passierte auf einer Bundesstraße. Wie es zu dem Unfall kam und was die Polizei jetzt unternimmt.
Von dpa
    •
    •
    •
    Der Autofahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
    Der Autofahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Bei der Kollision eines Autos mit einem Lkw auf der Bundesstraße 45 im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist der Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Nachmittag zwischen Eppertshausen und Dieburg. Der 46-jährige Fahrer wollte nach Angaben der Polizei von der B486 auf die B45 auffahren - und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet demnach in den fließenden Verkehr, dort passierte der Unfall.

    Das Auto sei in die Böschung geschleudert worden und auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen, hieß es. Der 46-Jährige aus Münster wurde nach Angaben der Polizei mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizei sucht noch Zeugen.

