Helene-Fischer-Show: Nach Aufzeichnung hagelt es von den Fans Kritik

Nach vier Jahren Pause hat das ZDF wieder die Helene-Fischer-Show für Weihnachten aufgezeichnet. Die Resonanz der Fans war aber teilweise verheerend.

Nach vier Jahren Wartezeit können sich Fans von Sängerin Helene Fischer und anderen Schlagerstars am diesjährigen ersten Weihnachtsfeiertag wieder auf die " Helene Fischer Show" im ZDF zur besten Sendezeit freuen. 2020 bis 2022 musste die "Helene Fischer Show" dann zwangsweise in Corona-Pause gehen. Die Sendung für dieses Jahr ist auch schon im Kasten: Die 180-minütige Show hat das ZDF am 1. und 2. Dezember in der Messehalle Düsseldorf aufgezeichnet - zweimal mit jeweils identischem Programm vor Live-Publikum. Doch nicht alle Fans in der Halle kamen begeistert von der Show zurück. Einige formulierten heftige Kritik.

Helene-Fischer-Show: Show begeistert Fans teilweise

Das ZDF versprach für die Sendung am 25. Dezember 2023 eine Show "in neuem Look und mit spektakulärem Bühnenbild". Die Fans erwarte abwechslungsreiches Programm aus viel Musik, überraschenden Duetten, atemberaubender Artistik und ganz besonderen Inszenierungen, so der Fernsehsender in einer Mitteilung. Neben Helene Fischer sollen unter anderem auch Peter Maffay, Nena, Loreen, Ben Zucker, Beatrice Egli und die US-Band Gossip zu hören sein.

Nach den Show-Ausfällen in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie bangten manche Fans auch dieses Jahr, ob sie endlich wieder eine "Helene Fischer Show" zu Weihnachten bekommen: Die Sängerin hatte sich im Sommer bei einem Unfall einen Rippenbruch zugezogen und musste Konzerte ihrer "Rausch live"-Tournee deshalb teilweise verschieben.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Helene Fischer nach dem ersten Aufzeichnungstag am 1. Dezember aber ein Video mit Behind-the-scenes-Material, um die Show anzukündigen. "Ihr Lieben, heute Abend geht es endlich wieder los!", schrieb sie ihren Followern. Die Kommentare unter dem Post zeigten, dass die erste Live-Show zumindest bei einigen Fans gut ankam. "Hab's geliebt - freu mich sehr auf die Ausstrahlung", schreib ein Fan. Oder: "So ein toller Abend, es war grandios, gefühlvoll! Da werde ich noch lange von schwärmen!"

Helene-Fischer-Show: Heftige Kritik an Organisation

Doch nicht alle Zuschauer zeigten sich begeistert, teilweise hagelte es heftige Kritik. Einige Fans kritisierten die Rahmenbedingungen der Veranstaltung. Die Organisation sei "definitiv ausbaufähig" gewesen, schrieb ein Zuschauer, in einem anderen Kommentar heißt es, der Abend sei eine "Vollkatastrophe und sowas von unorganisiert" gewesen. Wieder jemand anderes kommentierte, es sollte an der "gesamten Organisation seitens des Veranstalters ordentlich nachgebessert werden".

"Die Show war super, jedoch die Messe Düsseldorf war ein einziges Chaos", fasst ein Fan den Abend rund um die "Atemlos"-Sängerin zusammen. "Mehr als 1,5 Stunden benötigt, um überhaupt auf den Parkplatz zu kommen. Völlig überforderte Mitarbeiter und Sicherheitspersonal, an Toiletten mehr als hundert Meter Warteschlangen, bei den Getränken und an der Garderobe eine halbe Stunde angestanden, beim Gehen absolutes Chaos."

Einige Fans der Schlager-Königin, die bürgerlich Jelena Petrowna heißt, kritisierten die hohen Ticketpreise für die Plätze in der Messehalle: "Die Show war toll, die Plätze für 380 katastrophal. Hab null gesehen, was ich schade finde", schreibt eine Instagram-Userin. Jemand anderes urteilt: "Mittlerweile nur noch Abzocke der Zuschauer."

Tatsächlich mussten die Fans tief in die Tasche greifen, um das Schlager-Event zu sehen. Bereits beim Verkaufsstart der Tickets im Herbst war Kritik an den hohen Eintrittspreisen der beiden Aufzeichnungs-Liveshows aufgekommen. Laut dem Schlager-Magazin schlagerpuls.com hätten die Tickets bis zu 399 Euro gekostet. Für Plätze auf den seitlichen Tribünen seien rund 90 Euro und für die günstigsten Tickets 70 Euro verlangt worden.

Helene-Fischer-Show: Fans sind vom Programm enttäuscht

In der Kommentarspalte unter Fischers Instagram-Post bringen manche Zuschauer auch Enttäuschung und Kritik am Inhalt der Show zum Ausdruck. "Dafür, dass es seit 4 Jahren keine Show gab und insgesamt die 10. Weihnachtsshow gewesen ist, hätte ich mit anderen Gästen gerechnet", heißt es in einem Kommentar.

Ein Fan fasst alle Kritikpunkte in einem niederschmetterndem Kommentar zusammen: "Das war die schlechteste HF Show in den 10 Jahren. Die Gästeliste war echt bescheiden. Helene war mega wie immer. Die Choreos und das Bühnenbild waren auch top. Die neue Bühne jedoch viel zu niedrig! Wenn ich 300 Euro zahle, möchte ich auch Sicht haben. Bin froh das ich nicht wie sonst für beide Tage Karten geholt habe", so das Fazit.

Das ZDF zeigt die "Helene Fischer Show" am 25. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF-Hauptprogramm. Die letzte Show an Weihnachten 2019 erreichte Quotenberechnungen zufolge rund 6,11 Millionen Zuschauer. Damals war das Programm ebenfalls zweimal vor rund 10.000 Zuschauern aufgezeichnet worden.