Sechsjährige stürzt aus Sessellift und verletzt sich schwer

Ein sechsjähriges Mädchen ist am Feldberg aus einem Sessellift gestürzt und schwer verletzt worden. Das Kind fiel circa acht Meter tief, wie die Feldbergbahnen GmbH am Nachmittag mitteilte. Die Bergwacht habe das Mädchen medizinisch versorgt und aus dem Gelände gerettet. Es wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Warum das Kind aus dem Lift stürzte, sei bislang nicht bekannt.

Sessellift Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feldberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hubschrauber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis