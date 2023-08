Starkregen und Muren: Heftige Unwetter richten in Südtirol große Schäden an

Heftige Unwetter mit Starkregen und Sturm haben in Südtirol am Dienstag große Schäden verursacht. Es kam zu Überschwemmungen und Vermurungen.

In Südtirol haben heftige Unwetter erneut große Schäden angerichtet. Wie Südtirol News berichtet, haben Regenfälle mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde zu etwa 50 Feuerwehreinsätzen geführt. Wie der Meteorologe des Landeswetterdienstes Dieter Peterlin auf Twitter schrieb, wurden am Dienstag innerhalb von drei Stunden in Südtirol 1500 Blitze gezählt.

Unwetter in Südtirol: Starkregen und Murenabgänge am Dienstag

Im Gadertal, in Lüsen, in Pflersch und bei Brixen kam es zu Überschwemmungen und Vermurungen. Besonders betroffen waren Sulden und Hintermartell im Raum Vinschgau. Der Rosimbach in Sulden staute sich laut dem italienischen Nachrichtensender Rai auf bis zu sechs Meter auf, riss Geröll und Schlamm und sogar mehrere Brücken mit. Die Mure hatte eine Breite von bis zu 100 Metern. Verletzt wurde niemand.

Fünf Wanderer schafften es wegen der Geröllmassen nicht mehr allein zurück ins Tal. Die Bergrettung Sulden musste ihnen helfen. Auch in Hintermartell bei einer Rodelbahn sind laut Rai am Dienstagnachmittag Muren abgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr brachte vier Personen aus dem Bereich in Sicherheit.

In Lüsen wurden bei einem heftigen Gewitter am Dienstagnachmittag mindestens vier Brücken beschädigt. Die Straße nach Petschied wurde vermurt und musste gesperrt werden. Etwa 200 Menschen dort sind ohne Strom. Die Feuerwehr stellte ein Stromaggregat zur Verfügung.

Im Gadertal mussten insgesamt fünf Feuerwehren wegen der Unwetter ausrücken. Diese mussten beispielsweise umgestürzte Bäume von den Straßen entfernen. Im hinteren Ahrntal wurde eine Alm evakuiert, die überschwemmt worden war.

Hitzewelle mit 35 Grad in Südtirol in den kommenden Tagen

In den kommenden Tagen wird es heiß in Südtirol. "Wir sind am Anfang der letzten großen Hitzewelle des Sommers", schrieb Peterlin auf Twitter. Der Meteorologe erwartet um die 35 Grad. Die höchste Temperatur am Montag sei mit 34,8 Grad in Bozen gemessen worden.