Zum Schulstart wird das Wetter schlecht

Nach einer heißen und trockenen Ferienwoche schlägt das Wetter zum Schulbeginn in Baden-Württemberg um. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen in der Nacht zum Montag Regenwolken auf. Die Menschen im Südwesten müssen demnach mit teils kräftigen Schauern und Gewittern sowie tropischen Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad rechnen.

Es geht unbeständig weiter

Ab Montagnachmittag lockert es laut Vorhersage auf und die Sonne zeigt sich wieder. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf 24 Grad im Bergland und bis zu 30 Grad im Breisgau. Am Mittwoch wird es mit bis zu 29 Grad im Bergland und bis zu 35 Grad am Rhein noch heißer, wie es weiter hieß.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen laut DWD erneut Gewitter durch. Dabei sinken die Temperaturen nur auf 22 bis 15 Grad – eine echte Abkühlung bleibt also aus. Im Bergland sind starke bis stürmische Böen möglich. Laut DWD beruhigt sich das Wetter zum Freitag hin wieder.