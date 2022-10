Süßer Rausch - Die Familie und Süßer Rausch - Das Erbe im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 16.10.22 "Süßer Rausch - Die Familie" und am 17.1022 "Süßer Rausch - Das Erbe". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Der Oktober wird noch unterhaltsam: Das ZDF bringt "Süßer Rausch - Die Familie" und "Süßer Rausch - Das Erbe" auf die deutschen Bildschirme. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Steht der Film auch als Stream in der Mediathek? Wir haben alle Antworten für Sie zusammengetragen.

TV-Termin: "Süßer Rausch - Das Erbe" am 16.10.22 und am 17.10.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Süßer Rausch - Die Familie" ist am Sonntag, 16. Oktober 2022, im ZDF zu sehen. Tags drauf, am Montag, 17. Oktober 2022, kommt "Süßer Rausch - Das Erbe" zur Ausstrahlung. Beide Folgen starten um 20.15 Uhr und dauern rund anderthalb Stunden an. Das ZDF hat die Episoden auch als Stream in seine Mediathek gestellt.

Handlung: Darum geht es in den ZDF-Filmen "Süßer Rausch - Die Familie" und "Süßer Rausch - Das Erbe"

Karl Preus ist kein Mann leiser Töne. Der Chef einer Schnapsbrennerei liebt den großen Auftritt, mag es, im Mittelpunkt zu stehen. Da unterscheidet er nicht zwischen Privatem und Beruflichem. Als Preus seinen 60. feiert, tischt er groß auf. Und tatsächlich gelingt es allen, relativ friedlich Zeit miteinander zu verbringen. Unruhe entsteht nur, weil plötzlich auch Dorothea in der Tür steht - eine Verflossene des Geburtstagskindes. Noch schlimmer wird das durch die Tatsache, dass die Ex ein höchst lebendiges Mitbringsel dabei hat.

In seiner Rede spricht Preus Tacheles. Die Familie sei zerstritten und zersplittert, da macht er keinen Hehl draus. Das wäre allerdings auch für Unwissende auf den ersten Blick ersichtlich. Jede und jeder scheint mit der und dem anderen eine Geschichte zu teilen. Meist keine sehr gute. Und so ist es umso erstaunlicher, dass der Abend einigermaßen gut über die Bühne geht.

Dann aber der große Schock am nächsten Morgen: Karl Preus ist tot. Keiner will wissen, was geschehen ist. Doch jede und jeder hat sofort konkrete Ideen, was mit dem Erbe passieren soll. Die illustre Runde ergießt sich im leidenschaftlichen Streit.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Süßer Rausch - Die Familie" und "Süßer Rausch - Das Erbe" im Cast

Ricarda Preus - Désirée Nosbusch

- Julia - Leslie Malton

Constanze - Suzanne von Borsody

Karl Preus - Sven-Eric Bechtolf

- Hans - Rainer Bock

Robert - Hilmi Sözer

Simone - Lilly Charlotte Dreesen

Marguerite - Antonia Bill

Urban - Anton Spieker

Jakob - Hannes Wegener

Lilly - Alina Levshin

- Dorothea - Susanne Wuest

Richter Reger - Jörg Schüttauf

Reger - Journalist Gerlich - Helmfried von Lüttichau

Constanzes Mutter - Marie Anne Fliegel

Psychologe Litzmann - Oliver Mommsen

Dr. Eggert - Teresa Harder

"Süßer Rausch - Die Familie" und "Süßer Rausch - Das Erbe als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Weder "Süßer Rausch - Die Familie", noch "Süßer Rausch - Das Erbe" wollen Sie verpassen, Sonntag und Montag sind aber schlecht? Dann schauen Sie sich die beiden Folgen doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)