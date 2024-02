Grandiose Rückkehr: Usher veröffentlicht neues Album und tritt beim Super Bowl auf

Anfang der 2000er-Jahre avancierte Usher zum Superstar, dann wurde es ruhig um den R&B-Sänger. Jetzt kehrt er mit neuem Album zurück – und tritt gleich noch beim Super Bowl auf.

Wer beim Super Bowl auf der Bühne steht, ist musikalisch ganz oben angekommen. Beyonce, Madonna, Rihanna – haben alle schon in der Halbzeitshow des größten Sportspektakels gesungen. Dass in diesem Jahr Usher auftritt, mag verwundern, denn der R&B-Sänger gehört gerade nicht zu den prominentesten Stars. Da kommen einem eher Billie Eilish, Miley Cyrus oder Taylor Swift in den Sinn.

Mit dreizehn Jahren hatte Sänger Usher einen Plattenvertrag in der Tasche

Aber besser könnte es für den 45-Jährigen nicht laufen, denn am Freitag, zwei Tage vor dem Super Bowl, erscheint sein neues Album „Coming Home“. Beste Promo also nach acht Jahren Pause. Usher weiß sich zu vermarkten, vielleicht hat er das von seiner Mutter gelernt, denn die hatte sein Talent erkannt, als er noch im Kirchenchor trällerte, und schickte ihn von einer Talentshow zur nächsten – bis er gewann. Rapper Puff Daddy nahm ihn unter seine Fittiche und mit dreizehn Jahren hatte Usher einen Plattenvertrag in der Tasche.

1994 erschien sein erstes Album, drei Jahre später landete er seinen ersten Nummer-eins-Hit. Seine vierte Platte „Confessions“ verkaufte sich zwanzig Millionen Mal und machte ihn zum Superstar. Das Lied „Yeah!“ mit markantem Synthesizer-Sound hielt sich wochenlang in den Charts und wird bis heute in Clubs gespielt. Usher gewann acht Grammys, trat 2011 schon mal beim Superbowl auf und verhalf anderen Musikern wie Teenieschwarm Justin Bieber zum Durchbruch. Nicht nur seine Stimme, auch sein Aussehen machten ihn erfolgreich. Zweimal wurde er zum „Sexiest Man Alive“ ernannt, er hatte einige Liebschaften, unter anderem mit Supermodel Naomi Campbell.

Die entscheidende Frage ist heuer nicht, wer auftritt oder das Spiel gewinnt

In den letzten Jahren war es ruhig um den Sänger geworden, doch jetzt will er es noch mal versuchen. Rapper Jay Z, der für die Besetzung der Halftime-Show verantwortlich ist, soll ihm den Gig verschafft haben. „Er meinte zu mir, das wird dein magischer Moment. Dein Michael-Moment“, sagte Usher in einem Interview. Der Super-Bowl-Auftritt gab Michael Jackson 1993 einen ordentlichen Karriereschub. Ob es auch bei Usher klappt?

Schon möglich, aber die entscheidende Frage in diesem Jahr ist nicht, wer auftritt oder das Spiel gewinnt, sondern: Wird es Taylor Swift rechtzeitig vom Konzert in Tokio zum Spiel schaffen, um ihren Freund Travis Kelce anzufeuern? Die Sängerin ist die Einzige, die Usher die Show stehlen könnte.

