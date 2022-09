Superbloom in München 2022: Tickets, Line-Up, Timetable

Das Superbloom Festival in München bietet nicht nur musikalische Auftritte. Wir haben alle Infos rund um das Festival im Olympiapark und die Tickets, das Line-Up sowie den Timetable.

Die Veranstaltungen der Leichtathletik-EM im und um den Olympiapark sind vorbei, da steht bereits das nächste Event in den Startlöchern: Das Superbloom Festival 2022 findet an diesem Wochenende im Münchner Olympiapark statt. An verschiedenen Locations verteilt im ganzen Olympiapark finden Konzerte, Ausstellungen, Talks und vieles mehr statt.

Wo es Tickets gibt, welche Artists auftreten und wo es weitere Informationen zum Superbloom Festival 2022 in München gibt, all das haben wir für Sie gesammelt.

Wo gibt es Tickets für das Superbloom Festival 2022 in München?

Im Internet gibt es noch Tickets für das Superbloom Festival 2022 zu kaufen. Tagestickets für Samstag und Sonntag kosten jeweils 99 Euro, ein reguläres Kombi-Ticket für das Superbloom Festival-Wochenende kostet 179 Euro, Jugendliche zwischen 12 und 15 zahlen 99 Euro.

Wer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen möchte kann sich auch das Premium Ticket für 499 Euro (beide Tage) oder 289 Euro (Samstag oder Sonntag) leisten. Kinder bis elf Jahre können ihre Eltern ohne Aufpreis begleiten, jedoch muss ein kostenloses Ticket hinzugebucht werden. Außerdem gibt es einen sogenannten Green Pass, der zu einem CO2-neutralem Festival beitragen soll. Die Tickets enthalten für die Gültigkeitsdauer einen Fahrschein für den ÖPNV der MVV.

Wann ist der Termin für das Superbloom Festival 2022?

Das Superbloom Festival in München findet am ersten September-Wochenende 2022 statt, also am 3. und 4. September. Einlass ist ab 10.00 Uhr.

Wie ist das Line-Up beim Superbloom Festival 2022?

Das sind die Artists, die beim Superbloom Festival 2022 auftreten werden (alphabetisch geordnet):

01099

Alan Walker

Alli Neumann

Alyona Alyona

Anne-Marie

AnnenMay​Kantereit

Ayra Starr

BBQ Podcast

BHZ

Bruckner

Calvin Harris

Cosma Joy

David Guetta

Deva

Diana Goldberg

Die Sauna

Esther Graf

Ezhel

Fil Bo Riva

Fussball MML

Girl in Red

Glass Animals

Joel Corry

Juno Francis

Kaffkiez

Kaya Yanar

Kraftklub

Kurt Krömer

LaBrassBanda

LEA

Leony

Luna

Macklemore

Majan

Marc Rebillet

Meduza

Megan Thee Stallion

MELE

Mia Morgan

Mimi Webb

Nikan

Nina Chuba

Nura

Philine Sonny

Purple Disco Machine

PxP Allstars

Rita Ora

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

& Die Abbrunzati Boys SAINt JHN

Sam Ryder

Sam Tompkins

Schmyt

Sigrid

Skepta

Sofia Portanet

Stromae

Tom Grennan

Tupoka Ogette

Umme Block

Willow

Years & Years

Yendry

Zoe Wees

Wie ist der Timetable für das Superbloom Festival 2022?

Ab 10.30 Uhr ist auf einer der vielen Bühnen und Venues auf dem Superbloom Festival in München Programm, das Festivalgelände öffnet um 10.00 Uhr.

Die drei Mainstages "Olympic Stage", "Super Stage" und "Bloom Stage" werden frühestens ab 11.00 Uhr bespielt und sind bis 23.00 Uhr geöffnet. Das ist der Timetable für die Mainstages auf dem Superbloom Festival 2022:

Das restliche Programm für die übrigen Bühnen auf dem Superbloom Festival 2022 startet frühestens um 10.30 Uhr und geht bis spätestens 22.00 Uhr:

Der gesamte Timetable für das Superbloom 2022 ist im PDF-Format auf der Festival-Seite einzusehen.

Was ist sonst noch beim Superbloom Festival 2022 geboten?

Abgesehen von festivaltypischen Musikauftritten bietet das Superbloom Festival 2022 auch Tanz, Zirkus-Performances, Vorträge, eine Kunstausstellung und vieles mehr - die gesamte Vielfalt an Attraktionen und wo es sie auf dem Olympiaparkgelände zu finden gibt haben die Macherinnen und Macher vom Superbloom Festival in einer interaktiven Karte vermerkt.

Alle weiteren Infos finden Sie im FAQ des Festivals.