So wird das Wetter beim Superbloom Festival in München

Das Superbloom Festival in München steht an diesem Wochenende an. Musikerinnen und Musiker aus aller Welt sind in München geladen, um auf dem Festival im Olympiapark aufzutreten. Beispielsweise dürfen sich Fans von Calvin Harris, Cro oder den Chainsmokers auf das Event freuen. Im Festival-Kalender steht das Superbloom relativ spät, trotzdem dürfen sich alle Fans auf ein sonniges Festival-Wochenende in München freuen.

Superbloom in München: Wolkiger Start am Samstag

Los geht es am Samstag: Während auf den Bühnen unter anderem Sam Smith und Rin stehen werden, soll es in München erst einmal wolkig werden. Laut Deutschem Wetterdienst ziehen sich die Regenwolken vom Freitag bis in die frühen Morgenstunden des Samstags. Dementsprechend sollen auch die Temperaturen am Morgen werden: 12 Grad und Nebel werden in den frühen Morgenstunden erwartet.

Im Laufe des Tages soll allerdings die Wolkendecke verschwinden und die Sonne immer häufiger zum Vorschein kommen. Der Deutsche Wetterdienst meldet, dass die Wolken am Samstag nicht ganz verschwinden werden, die Sonne jedoch vorwiegen wird. Am Nachmittag und am Abend erwarten die Besucherinnen und Besucher im Olympiapark Höchstwerte bis zu 28 Grad.

Spielt das Wetter beim Superbloom Festival in München mit?

Ähnlich sonnig sieht es am Sonntag aus: In der Früh soll es leicht bewölkt werden. Am Nachmittag klart es dann jedoch auf, mit Höchstwerten zwischen 12 und 28 Grad. Perfektes Wetter, um die Festival-Saison auf dem Superbloom in München ausklingen zu lassen.