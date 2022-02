Stars, Snacks und Tiere: Das sind die Werbespots beim Super Bowl

Schrill und ergreifend: Werbespots gehören zum Spektakel der Super Bowls fast so sehr wie die Halbzeit-Show. Ein Ausblick auf einige Werbeminuten mit Unterhaltungswert.

Wenn am 13. Februar zum 56. Mal der Super Bowl ausgetragen wird, gibt es nicht nur auf dem Spielfeld und zur Halbzeit-Show Stars zu sehen. Die Werbespots bei dem alljährlichen Football-Spektakel sind auch dieses Jahr hochkarätig besetzt. Einige Stars fiebern mit Snacks und Getränken dem Spiel entgegen, andere erleben skurrile Abenteuer, teilweise in mehreren Episoden.

Werbung beim Superbowl 2022: Arnold Schwarzenegger als Zeus

Wie würde Zeus die Rente verbringen? Im Werbespot von BMW langweilt sich der Gott am Pool in Kalifornien so lange, bis seine Frau Hera ihm ein Elektroauto schenkt. Das kann der griechische Gott mit seinen Blitzen laden. Highlight ist aber das Pegasus-Haustier des Götterpaars.

Zeus entdeckt im BMW-Werbespot seine Begeisterung für Elektromobilität.

Im Spot von Bud Light Seltzer Hard Soda stehlen Abgesandte aus dem "Land of Loud Flavors" (etwa: "Land des lauten Geschmacks") einige Dosen des Mixgetränks und präsentieren sie ihrem König, gespielt von TV-Gastronom Guy Fieri. Und der ist werbungsgemäß begeistert.

Guy Fieri erlebt als King of Flavor das Mixgetränk Bud Light Seltzer Hard Soda.

In den Spots zum Super Bowl 2022 wird laut und begeistert gesnackt

Laut getrunken und auch laut gegessen wird zum Spiel der Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals im Werbespot "Road to Super Bowl LVI" von PepsiCo. Der Spot des Snack- und Softdrink-Giganten zeigt eine Riege US-amerikanischer Football-Legenden auf ihrem verrückten Roadtrip zum Super Bowl LVI.

Football-Legenden sind im Werbespot von PepsiCo auf dem Weg zum Super Bowl LVI.

Einer der unterhaltsamsten Werbefilme zum Super Bowl LVI stammt von der Chips-Marke Lay's. Comedian und Schauspieler Seth Rogen ("The Green Hornet", "The Interview") als Bräutigam und Schauspieler Paul Rudd ("Ant-Man") als Trauzeuge erinnern sich an ihre lustigen und merkwürdigen gemeinsamen Erlebnisse - Überraschung inklusive.

Ein Bräutigam und sein Trauzeuge erinnern sich an ihre besten Momente mit Lay's.

Bei so viel Snackpotenzial ist klar: Am Abend des Super Bowl wird wieder eine Menge Essen übrig bleiben. "Hellmann's Mayo wants to tackle food waste" heißt es am Anfang des zugehörigen Spots, also "Hellmann's Mayo will Essensverschwendung angehen" - nur dass ein Tackle auch ein Begriff aus dem Football ist, bei dem ein Spieler einen anderen zu Boden bringt. Und so geht ein Mayo-Held auch alle an, die Essen wegwerfen wollen. Sogar die Oma.

Hellmann's Mayo will im Spot zum Super Bowl Essensverschwendung bekämpfen.

Tiere gehen immer bei den Werbespots zum Superbowl 2022

Tierisch geht es in einer Reihe von Werbefilmen des Chips-Herstellers Doritos zu. Wildtiere fressen versehentlich scharfe Chips und werden geräuschvoll süchtig.

Wildtiere fressen im Doritos-Spot zum Super Bowl scharfe Chips und werden geräuschvoll süchtig.

Unerwartet emotional bewirbt Kia ein neues Elektromodell: Ein dackelähnlicher Hunderoboter verfolgt sein neues Herrchen bei einem spektakulären Rennen durch die Stadt.

Ein Roboterhund findet im Fahrer eines Kia einen neuen Freund.

Werbespots können viele Ebenen bedienen, ob sie nun lustig, unterhaltsam, ergreifend oder vieles mehr sind. Der Spot für Planters Mixed Nuts, eine Nussmischung, heißt "Feed The Debate", also "Nähre die Debatte". Die Schauspieler und Comedians Ken Jeong und Joel McHale streiten sich, ob man jede Nuss einzeln oder verschiedene zusammen essen sollte - und stecken damit alle um sich herum an. Fazit: "Who knew America would tear itself apart over a relatively minor difference of opinion?" - "Wer hätte gedacht, dass die USA eine relativ kleine Meinungsverschiedenheit spalten könnte?" Was sich als Kommentar auf den Streit im Spot oder auf die angeheizte Begegnung zweier Teams im Super Bowl lesen lässt, ist doch auch ein Stück Gesellschaftskritik an einer zuletzt immer aufgeregteren Debattenkultur in den USA.

Ken Jeong and Joel McHale streiten sich, wie man Nussmischungen richtig isst.

Daneben ist viel Platz für weitere Promis und ihre werbewirksamen Errungenschaften und Missgeschicke. Bei Uber Eats lernen Stars wie Moderator Trevor Noah und die Schauspielerinnen Jennifer Coolidge und Gwyneth Paltrow beim Biss in Deo, Küchenrolle und Kerze, dass man bei Uber Eats nicht nur Essen bestellen kann. Und Scarlett Johansson und Colin Jost erleben, was passieren würde, wenn ihre Amazon-Alexa ihre Gedanken lesen könnte.