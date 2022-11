Bekannt aus "Supernatural": Schauspielerin Nicki Aycox ist tot

Nicki Aycox ist tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 47 Jahren. Vor zwei Jahren war bei ihr Leukämie diagnostiziert worden.

Nicki Aycox ist tot. Die Schauspielerin starb am 16. November 2022 im Alter von 47 Jahren, wie ihre Schwägerin Susan Raab Ceklosky nun am Montag auf Facebook bekanntgab. "Meine schöne, kluge, kämpferische, unglaublich talentierte und liebevolle Schwägerin Nicki Aycox Raab ist gestern an der Seite meines Bruders Matt Raab verstorben", schrieb sie über die Darstellerin und Musikerin: "Nicki und Matt hatten ein wunderbares gemeinsames Leben in Kalifornien. Sie war eine Kämpfernatur, und jeder, der sie kannte, liebte sie." Zu den Worten teilte Ceklosky Bilder von ihrem Mann und Aycox.

Nicki Aycox ist tot: Schauspielerin war aus "Supernatural" bekannt

Über die Todesursache von Aycox ist bislang nichts bekannt. Bei der Schauspielerin soll vor zwei Jahren allerdings Leukämie diagnostiziert worden sein, wie übereinstimmende Medienberichten nahelegen.

Die US-Amerikanerin hatte ihre Schauspielkarriere im Jahr 1996 begonnen. Einem größeren Publikum wurde sie durch ihr Mitwirken in der Serie "Supernatural" bekannt. In dieser spielte sie die Dämonin Meg Masters und trat den Winchester-Brüdern entgegen.

Aycox war auch auf der Kinoleinwand zu sehen, spielte unter anderem im Horror-Sequel "Jeepers Creepers 2" und um zweiten Teil von "Akte X" mit. Sie betrieb außerdem den Vegan-Blog "Cashews and Olives".

