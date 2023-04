Surfende Therapiehündin und Internetstar Ricochet ist tot

Der Therapiehund Ricochet konnte surfen und Menschen über Taumata hinweghalfen. Nun ist er im Alter von 15 Jahren im Süden Kaliforniens gestorben.

Der Golden Retriever Ricochet konnte Menschen über Taumata hinweghalfen – und surfen. Doch jetzt ist der Therapiehund und Internetstar im Süden Kaliforniens gestorben. Er wurde 15 Jahre alt. Ricochet starb am Freitag, wie seine Besitzerin Judy Fridono der Zeitung San Diego Union-Tribune zufolge mitteilte. Im August sei bei dem Hund Leberkrebs festgestellt worden.

Wie Therapiehund Ricochet seine Berufung fand

Ursprünglich wurde Ricochet zum Assistenzhund ausgebildet. Doch der aufgedreht Welpe wollte nicht im Haushalt helfen, sondern lieber Vögel jagen. Im Jahr 2009 stieg der Hund mit dem querschnittsgelähmten Surfer Patrick Ivison auf ein Surfboard. Ein Video davon wurde mehr als sechs Millionen Mal angeklickt. "Sie rannte immer wieder mit wedelndem Schwanz zum Wasser zurück, als könnte sie mir endlich sagen: 'Das ist es, was ich tun will'", sagte Fridono der San Diego Union-Tribune. "Sie hat der Welt deutlich gezeigt, was ihr Lebenszweck ist", heißt es auf der Homepage des Therapiehunds.

Ricochet half Kindern, Militärangehörigen und Familien gefallener Veteranen

Seitdem half Ricochet hunderten Kindern mit besonderen Bedürfnissen, verwundeten Militärangehörigen und Familien gefallener Veteranen. Sie arbeitete auch als Therapiehund für Pawsitive Teams und das Naval Medical Center San Diego, wo sie Menschen mit Traumata, Angstzuständen und anderen emotionalen Herausforderungen unterstüzte. Zudem half Ricochet dabei, eine Million US-Dollar für wohltätige Zwecke und mehr als eine Million Schalen mit Futter für heimatlose Tiere zu sammeln.