Susanne von Bülow ist tot

Susanne von Bülow ist unerwartet gestorben, offenbar an Herzversagen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die Tochter von Vicco von Bülow starb laut Bild bereits am 19. Januar in Münsing am Starnberger See. Sie wurde 66 Jahre alt.

Loriot, geboren als Bernhard Viktor Christoph-Carl von Bülow und besser bekannt als Loriot, war 2011 mit 87 Jahren gestorben. Seine Sketche, Cartoons und Filme sind noch immer ein Aushängeschild des deutschen Humors. Er stammte aus Brandenburg an der Havel, lebte mit seiner Familie später aber in Ammerland in der Gemeinde Münsing am Starnberger See.

Vicco von Bülow war ab 1951 mit Rose-Marie Schlumbom verheiratet und hatte zwei Töchter mit ihr: Bettina und die jüngere Susanne. Wie Merkur.de berichtet, kümmerten sich Loriots Töchter nach seinem Tod um den Nachlass des berühmten Vaters.