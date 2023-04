Schauspieler Sven Walser stirbt mit 59 Jahren

Sven Walser ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Der Schauspieler war vor allem als Kuno in der NDR-Serie "Neues aus Büttenwarder" bekannt.

Sven Walser ist nach schwerer Krankheit am vergangenen Dienstag (4. April) in Berlin gestorben. Der Schauspieler wurde 59 Jahre alt. Wie der NDR berichtet, hinterlässt Walser seine Ehefrau und drei gemeinsame Kinder.

"Mit Sven Walser verliert der NDR einen besonderen Schauspieler. 24 Jahre lang hat er sich in 'Neues aus Büttenwarder' mit der Figur des liebenswert komischen Pferdeknechts Kuno in die Herzen der Fans gespielt. Auch in anderen Rollen wie im 'Großstadtrevier' oder im 'Tatort' überzeugte Sven Walser stets durch ein feines und nuanciertes Spiel und schien mit seiner Rolle zu verschmelzen", so Frank Beckmann, NDR-Programmdirektor, laut einer Pressemitteilung des Senders.

Sven Walser ist tot: Er arbeitete beim Fernsehen und beim Theater

Walser wurde 1963 in Bremen geboren. Er absolvierte seine Schauspielausbildung im Anschluss an seinen Schulabschluss in Hamburg. Danach war er am Theater. In den vergangenen Jahren stand Walser hauptsächlich im Hamburger Ernst Deutsch Theater auf der Bühne. Zuletzt spielte er in "Umschlagplatz der Träume".

Neben seinen Engagements am Theater war Walser auch immer wieder im Fernsehen zu sehen. Seit der ersten Folge im Jahr 1997 war er bei der Fernsehserie "Neues aus Büttenwarder" dabei. Er verkörperte in fast 100 Folgen den Stallknecht Kuno "Killerkralle". Zudem hatte er Gastrollen unter anderem in den Serien "Ritas Welt", "Berlin, Berlin" und "Alarm für Cobra 11".

Der Schauspieler mochte das Wasser. Früher war er selbst Rettungsschwimmer und nahm an Deutschen Meisterschaften teil. Seit 2021 machte er sich als Botschafter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft unter anderem für den Erhalt von öffentlichen Badeanstalten stark.

NDR ändert Programm nach Tod von Sven Walser

Anlässlich des Todes von Walser ändert der NDR sein Programm. Am Samstag (15. April) ab 16.45 Uhr zeigt der Sender drei Folgen der Serie "Neues aus Büttenwarder": "Groggy", "Survival" und "Bildungsschock".