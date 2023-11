Sweet Home, Staffel 2: Start, Handlung und Besetzung der neuen Folgen

Die Netflix-Serie "Sweet Home" aus Korea wird mit Staffel 2 fortgesetzt. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Handlung und Besetzung der neuen Folgen.

Bereits kurz nach dem erfolgreichen Start der 1. Staffel von "Sweet Home" gab Netflix bekannt, dass es zwei weitere Staffeln geben wird. Nun ist es so weit und die 2. Staffel steht in den Startlöchern. Die neuen Folgen knüpfen direkt an das allzu offene Ende der 1. Staffel an.

Wann ist der genaue Starttermin von "Sweet Home", Staffel 2?Wie sieht die Handlung der neuen Folgen aus? Und welche Schauspieler gehören zu Besetzung? Wir fassen hier alles zusammen, was Sie zur 2. Staffel von "Sweet Home" wissen müssen.

Start von "Sweet Home", Staffel 2, im Stream auf Netflix

Die erste Staffel war am 18. Dezember 2020 weltweit auf Netflix gestartet. Da die Serie international erfolgreich war, hat sich der Streaming-Anbieter für eine Fortsetzung von gleich zwei weiteren Staffeln entschieden. Auch Regisseur Lee Eung-bok sprach vorab bei einer Pressekonferenz schon über Pläne für weitere Folgen und sagte, dass man die Monster aus der Webtoon-Vorlage zeigen möchte, die es bislang noch nicht in die Serie geschafft haben.

Die neuen Folgen haben zwar einige Zeit auf sich warten lassen, doch sind sie pünktlich zu Beginn des Winters verfügbar. Ab dem 1. Dezember 2023 können die neuen Folgen gemütlich im warmen Wohnzimmer gestreamt werden.

"Sweet Home", Staffel 2: Folgen der Serien-Fortsetzung

Netflix hat noch nicht bestätigt, wie viele Folgen es von der neuen Staffel geben wird. Doch wenn sich die Serien-Fortsetzung an der letzten Staffel orientiert, dann wird sie auch diesmal wieder zehn neue Folgen umfassen. Alle neuen Folgen von "Sweet Home", Staffel 2, werden am 1. Dezember auf einmal veröffentlicht. Auch hierbei bleibt sich Netflix also treu.

Folge 1: Titel unbekannt

Folge 2: Titel unbekannt

Folge 3: Titel unbekannt

Folge 4: Titel unbekannt

Folge 5: Titel unbekannt

Folge 6: Titel unbekannt

Folge 7: Titel unbekannt

Folge 8: Titel unbekannt

Folge 9: Titel unbekannt

Folge 10: Titel unbekannt

"Sweet Home", Staffel 2: Handlung der neuen Folgen

Die Horror-Serie "Sweet Home" basiert auf einem koreanischen Webtoon von Kim Carnby und Hwang Youngchan, hält sich aber nicht strikt an die Handlung der Vorlage. Allgemein geht es darum, dass sich Menschen plötzlich in ganz unterschiedliche Monster verwandeln. In der ersten Staffel kämpften Bewohner eines Hochhauses ums Überleben. Viele starben dabei, einer Gruppe gelang am Ende aber die Flucht.

Es gibt mehrere offene Handlungsstränge am Ende von Staffel 1. Die Handlung in den neuen Folgen knüpft zwar an diese an, doch spielt sich der Kampf gegen die Monster nun nicht mehr nur im Hochhaus ab. Diesmal ist die ganze Welt von den Verwandlungen betroffen.

Auch Lee Eun-hyuk ist wieder mit dabei. Er war am Ende der 1. Staffel im Hochhaus zurückgeblieben, als dieses einstürzte. Dass kurz vorher sein Nasenbluten gezeigt wurde, war aber kein Zufall. An dieser Stelle war eigentlich schon klar, dass er mit seinen Monsterkräften überlebt hat. Er kämpft in Staffel 2 weiterhin um sein Überleben, ebenso wie die übrigen Hochhausbewohner, die vom Militär gerettet wurden.

Besetzung der Netflix-Serie "Sweet Home": Schauspieler im Cast

Die Besetzung der ersten Staffel wurde durch die vielen Serientode sehr ausgedünnt. Diese Schauspieler und Charaktere sind aber auch in Staffel 2 wieder dabei:

Rolle Schauspieler deutscher Sprecher Cha Hyun-soo Song Kang Christian Zeiger Pyeon Sang-wook Lee Jin-wook Sven Gerhardt Seo Yi-kyeong Lee Si-young Kristina Tietz Lee Eun-hyuk Lee Do-hyun Sebastian Kluckert Lee Eun-yoo Go Min-si Rieke Werner Yoon Ji-soo Park Gyu-young Victoria Frenz

Auch kurz vor dem Release der neuen Folgen ist aber noch recht wenig über den Cast bekannt geworden. Wie breaker.news berichtet, werden aber auch noch weitere Schauspieler an der zweiten Staffel von "Sweet Home" wie Yoo Oh Sung als Special Force Captain und Oh Jung Se als Laborwissenschaftlerin mitwirken. Der Cast könnte weiterhin durch neue Gesichter erweitert werden.

"Sweet Home": Trailer zu Staffel 2

Wer sich einen Überblick über die Geschehnisse der neuen Folgen machen möchte, kann das mit dem offiziellen Trailer zu Staffel 2 von "Sweet Home" tun. Diesen hat Netflix nur wenige Wochen vor dem Start der neuen Staffel veröffentlicht.

