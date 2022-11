"Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber": Kandidaten, Übertragung und alle Infos

"Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" läuft bei RTL+. Hier gibt es alle Infos rund um Kandidaten, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung.

RTL+ möchte das Liebesleben verschiedener Realitystars voranbringen und wagt sich in diesem Zuge laut eigenen Aussagen an Europas größtes Dating-Experiment. Bei "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" reisen die Kandidaten durch ganz Europa und begeben sich dabei mithilfe von verschiedenen Dating-Apps auf die Suche nach der großen Liebe. Werden die Realitystars während des Dating-Experiments das perfekte Match finden?

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos, die Sie rund um Kandidaten, Sendetermine , Übertragung im TV und Steam, Wiederholung und Konzept von "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" wissen sollten.

Wie liegen die Sendetermine von "Swipe, Match, Love?" auf RTL+?

Das Dating-Experiment startet heute am Donnerstag, dem 24. November 2022, beim Streaming-Dienst RTL+. "Swipe, Match, Love?" besteht insgesamt aus sechs Folgen, welche im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden. Vorher hatte man schon die Möglichkeit sich über eine Sneak-Preview einen ersten Eindruck vom Realityformat zu verschaffen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Hier haben wir die genauen Sendetermine von "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" auf RTL+ für Sie im Überblick:

Sneak Preview: Donnerstag, 17. November 2022, RTL+

Folge 1: Donnerstag, 24. November 2022, RTL+

Folge 2: Donnerstag, 01. Dezember 2022, RTL+

Folge 3: Donnerstag, 08. Dezember 2022, RTL+

Folge 4: Donnerstag, 15. Dezember 2022, RTL+

Folge 5: Donnerstag, 22. Dezember 2022, RTL+

Folge 6: Donnerstag, 29. Dezember 2022, RTL+

Wie funktioniert das Dating-Experiment? Das Konzept von "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber"

Bei "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" reisen fünf Teams, die jeweils aus zwei Kandidatinnen oder Kandidaten bestehen durch ganz Europa, um auf so viele Dates wie nur möglich zu gehen. Wer von den Kandidaten am Ende des Experiments die meisten Verabredungen vorweisen kann, wird Date-Champion. Alle Realitystars haben die gleichen Startvoraussetzungen. Jeder Teilnehmer bekommt vorab ein Handy, auf welchem die bekanntesten Dating-Apps (Tinder, Bumble, Grindr, Romeo und Badoo) installiert sind. Mit Hilfe der einzelnen Apps haben die Promis dann die Möglichkeit, sich möglichst viele Dates zu organisieren.

Lesen Sie dazu auch

Die Nutzerprofile in den Dating-Apps werden von den Kandidaten zu Beginn selbst erstellt. Nachdem alle Profile erstellt sind, startet das große Liebes-Experiment. Jedes der fünf Teams reist in zwei europäische Länder, welche sich von Spanien über Albanien und Griechenland, bis nach Frankreich und den Niederlanden strecken. Die Schwierigkeit an dem Experiment? Die Realitystars müssen bei ihren Dates mit einer für sie fremden Sprache, sowie einer fremden Kultur zurechtkommen.

Die Spielregeln bei "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" lauten wie folgt: Die Kandidaten verschaffen sich ihre Dates mithilfe der sechs Apps. Dabei müssen mindestens zwei Apps aktiv genutzt werden. Ein Date ist nur dann gültig und bringt den Teilnehmern einen Punkt, wenn es 30 Minuten oder länger dauert. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt am Ende das Dating-Experiment. Sollten sich die Kandidaten in ihre Dates tatsächlich verlieben und daher keine Lust mehr auf weitere Dates haben, ist das Experiment für sie und auch für ihre Teammitglieder vorzeitig beendet.

Das sind die Kandidaten bei "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber"

Insgesamt fünf Teams mit jeweils zwei Kandidaten versuchen, so viele Dates wie möglich in Europa auf die Beine stellen zu können. Ein Team hat RTL bereits bekannt gegeben: Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen begeben sich zusammen auf ihre Dating-Reise durch Europa. Die beiden sind seit über sieben Jahren beste Freundinnen und mit dem Datingleben der anderen daher bestens vertraut.

Bereits vor dem Experiment haben Xenia und Melody Folgendes über ihr Verhalten beim Dating verraten: Melody ist zu Beginn der Dates meistens sehr offensiv, traut sich aber häufig nicht, weitere Schritte einzuleiten. Auch Xenia ist bei den Dates meistens direkt und hat immer einen lockeren Spruch parat. Melody interessiert sich vor allem für diejenigen Männer, die ihr ein luxuriöses Leben bieten können. Xenia hingegen ist es wichtig einen Mann zu finden, der sie so annimmt, wie sie ist, sodass sie sich nicht verstellen muss.

Welche Kandidaten die anderen Teams bei "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" bilden, wurde von RTL bislang noch nicht bekanntgegeben. Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, werden wir Sie hier in diesem Artikel darüber auf dem Laufenden halten.

Wo läuft "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber"? Übertragung im TV und Stream

"Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" wird auf der Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung gestellt. Ab dem 24. November ist dort jede Woche eine der insgesamt sechs Folgen des Dating-Formats im Stream zu sehen. Im TV wird das Liebes-Experiment nicht übertragen.

Um "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" abrufen zu können, ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei RTL+ nötig. Das Premium-Abonnement gibt es bereits ab 4,99 Euro im Monat und ist flexibel mit einer Frist von 30 Tagen kündbar.

Gibt es eine Wiederholung von "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber"?

Da "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" bei RTL+ im Stream zur Verfügung gestellt wird, können die bis dahin veröffentlichten Folgen zu jeder Zeit und auch noch nach dem Erscheinen der letzten Folge bei besagtem Streaming-Anbieter abgerufen werden.