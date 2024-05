Taco Bell und Krispy Kreme: Wann kommen sie nach Deutschland?

Die US-Fast-Food-Giganten Taco Bell und Krispy Kreme wollen nach Deutschland kommen. Doch wann genau öffnen die ersten Filialen ihre Türen?

Auf Expansionskurs: Wie verschiedene Medien berichtet haben, wollen die beiden US-amerikanischen Fast-Food-Marken Taco Bell und Krispy Kreme noch in diesem Jahr Filialen in Deutschland eröffnen. Wo und wann: Das lesen Sie hier.

Übrigens: In Türkheim steht eines der modernsten McDonald's-Restaurants Europas.

Berlin: Wird es Taco Bell und Krispy Kreme in Deutschland geben?

Laut dem Fachmagazin foodservice und dem News-Portal Business Insider wollen die Fast-Food-Ketten Taco Bell und Krispy Kreme noch in diesem Jahr nach Deutschland expandieren.

Die erste deutsche Filiale von Taco Bell soll laut Business Insider bereits im Juli oder August 2024 ihre Türen in Berlin öffnen. Im Laufe des Jahres soll dann auch Krispy Kreme folgen. Insgesamt, so Business Insider weiter, seien zehn Filialen in Berlin geplant. Danach sollen zehn weitere in Frankfurt am Main entstehen.

Aber damit endet der Expansions-Plan nicht. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will das Franchise-Unternehmen İş Holding 100 bis 150 Taco Bell-Restaurants in Deutschland eröffnen. Außerdem seien weitere Standorte in anderen europäischen Ländern geplant.

Neben Taco Bell und Krispy Kreme ist die İş Holding auch für Fast-Food-Marke wie Pizza Hut und Kentucky Fried Chicken verantwortlich. İlkem Sahin, der CEO der İş Holding, erklärt gegenüber Business Insider: „Unsere Master-Franchise für diese vier wichtigen globalen Marken – KFC, Pizza Hut, Taco Bell und Krispy Kreme – gibt uns die einzigartige Gelegenheit, die Bedürfnisse der deutschen Konsumenten zu bedienen. Wir planen, die Expansion über Berlin und Frankfurt hinaus auch auf fünf weitere europäische Länder auszuweiten.“

Menü: Was kann man bei Taco Bell und Krispy Kreme essen?

Laut der offiziellen Website von Taco Bell bietet die Fast-Food-Kette Gerichte an, die von der mexikanischen Küche inspiriert sind. Unter anderem:

Tacos

Burritos

Quesadillas

und Nachos.

Krispy Kreme hingegen verkauft vor allem Donuts, Kaffeeprodukte und Milchshakes.

Wo gibt es Taco Bell und Krispy Kreme in Europa?

Der Tagesschau zufolge gibt es Krispy Kreme bisher in folgenden europäischen Ländern:

Frankreich

Großbritannien

Irland

und der Schweiz .

Auch Taco Bell ist bereits in Europa vertreten, unter anderem in Großbritannien und Frankreich. Tatsächlich gibt es auch heute schon Filialen in Deutschland. Allerdings nur in US-Kasernen in Wiesbaden, Spangdahlem und Ramstein.

Übrigens: Auch die neue Fast-Food-Kette Loco Chicken will in Deutschland Fuß fassen.