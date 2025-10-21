Axt-Räuber überfällt Lebensmittelmarkt in Fuldatal

Mit einer Axt bewaffnet hat ein Mann einen Lebensmittelmarkt in Fuldatal bei Kassel ausgeraubt und dabei eine Mitarbeiterin bedroht. Mit seinem erbeuteten Bargeld flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß, wie die Polizei mitteilte. Er sei immer noch auf freiem Fuß. «Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief bislang ohne Erfolg», hieß es in der Mitteilung. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Der Mann hatte den Laden demnach am Morgen über den Haupteingang betreten. Sein Gesicht war dabei mit einer dunklen Sturmhaube vermummt. Der Räuber hielt der Mitarbeiterin anschließend die Axt vor und forderte Bargeld. Sobald sie es ihm ausgehändigt hatte, steckte er die Beute in einen dunklen Rucksack und flüchtete aus dem Geschäft. Daraufhin sei er in Richtung Kassel davongerannt.