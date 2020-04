vor 59 Min.

"taff": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

"taff" läuft fast täglich bei ProSieben. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Moderatoren und Übertragung live im TV und Stream.

Von Carla Gospodarek

Bei ProSieben kommt von Montag bis Freitag eine neue Folge der Lifestylesendung "taff". In dem Format werden in jeder Episode aktuelle Fragen aus allen Bereichen des Lebens beantwortet.

Lesen Sie hier alle Infos rund um die Sendetermine, die Moderatoren und die Übertragung von "taff" in der Übersicht.

"taff": Sendetermine und Sendezeit

Die Sendung "taff" läuft von Montag bis Freitag bei ProSieben. Die Folgen startet immer um 17.00 Uhr, sie enden um 18.00 Uhr.

Das sind die Moderatoren von "taff"

Hier präsentieren wir Ihnen die aktuellen Moderatoren von "taff" in der Übersicht:

Daniel Aminati

Daniel Aminati wurde am 9. September 1973 in Aachen geboren. Vor seiner TV-Karriere wolle er zunächst Fußballprofi werden, später arbeitete er als Backgroundtänzer. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler und Fitnesscoach moderiert er seit 2009 die Sendung "taff".

Annemarie Carpendale

Annemarie Carpendale wurde am 29. Oktober 1977 in Hannover geboren. Nach ihrem Abitur absolvierte sie ein BWL-Studium an der Universität Köln. Bekanntheit erlangte Carpendale als Mitglied der Band "Bellini". Die 42-Jährige ist bereits seit dem Jahr 2005 als Moderatorin der Lifestyle-Sendung zu sehen.

Rebecca Mir

Rebecca Mir wurde am 23. Dezember 1991 in Aachen geboren. Sie belegte im Jahr 2011 den zweiten Platz bei der Castingshow "Germany's Next Topmodel". Bei "taff" arbeitet die 28-Jährige seit September 2012.

Viviane Geppert

Viviane Geppert wurde am 5. Juni 1991 in Wiesbaden geboren. Sie absolvierte ein Studium im Fach Medien- und Kommunikation an der Universität Augsburg und arbeitete danach für das Lifestylemagazin "red". Seit 2016 ist sie als Moderatorin für die Sendung "taff" tätig.

Thore Schölermann

Thore Schölermann wurde am 26. September 1984 in Iserlohn geboren. Nach seinem Abitur absolvierte er eine Schauspielausbildung auf Mallorca. Neben "taff" moderiert der 35-Jährige außerdem die Show "The Voice of Germany".

"taff": Übertragung live im TV und Stream

"taff" läuft montags bis freitags mit einer einstündigen Sendung auf ProSieben. Die Folgen lassen sich auch über den kostenlosen Streaming-Service Joyn sehen. Um die Wiederholungen abzurufen, ist keine Registrierung erforderlich.

