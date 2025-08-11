Anteil Jugendlicher an Bevölkerung wird kleiner

Der Anteil von Jugendlichen an der hessischen Gesamtbevölkerung schrumpft. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, lebten Ende vergangenen Jahres 240.731 Menschen im Alter von 14 bis unter 18 Jahren hierzulande. Das entspricht rund 3,8 Prozent der hessischen Gesamtbevölkerung. Zehn Jahre zuvor hatte der Anteil der Jugendlichen in Hessen bei rund 4 Prozent gelegen, wie das Landesamt zum Internationalen Tag der Jugend (12. August) mitteilte.

Die Statistiker gehen laut Prognosen davon aus, dass sich der Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung weiter verringert. Im Jahr 2050 würden in Hessen voraussichtlich 6.453.338 Menschen leben - darunter 3,75 Prozent im jugendlichen Alter von 14 bis unter 18 Jahren.

Im Jahr 1999 erklärte die Vollversammlung der Vereinten Nationen den 12. August zum Internationalen Tag der Jugend. Per gesetzlicher Definition sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind.