Tageshoroskop Fische für heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Es gibt zwölf Sternbilder, die Ihnen vertraut vorkommen dürften, auch wenn Sie diese noch nicht am Himmel gesehen haben: die Tierkreisbilder Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion und Schütze. Als Tierkreis werden Sie deshalb bezeichnet, weil sie größtenteils Tiere darstellen. Diese Tierkreisbilder sind Sternenkonstellationen, die entlang der Ekliptik liegen - also der Ebene, auf der sich die Erde und auch die anderen Planeten um die Sonne bewegen.

Das Sternbild Fische liegt zwischen den Konstellationen Pegasus, Dreieck, Widder, Walfisch und Wassermann. In der Astrologie wird das Sternzeichen Fische den Menschen zugeordnet, die zwischen dem 20. Februar und 20. März geboren sind.

Dass man aus dem Tag der Geburt Schlüsse auf das Leben, die Karriere und die Liebe ziehen kann, ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Trotzdem ist das Interesse an Horoskopen bis heute nicht gesunken. Viele Menschen wollen mehr über die eigene Zukunft erfahren und hoffen deshalb darauf, dass die Sterne Auskunft liefern können. Was das Tageshoroskop für das Sternzeichen Fische heute für Sie bereithält, erfahren Sie hier.

Horoskope und Sternzeichen: Eine wissenschaftliche Einordnung

Laut einer Umfrage von YouGov glauben mehr als die Hälfte der Deutschen an einen Zusammenhang zwischen Sternzeichen und Persönlichkeit. 42 Prozent glauben nicht daran. Laut der Umfrage glauben vor allem Frauen an die Aussagekraft von Sternzeichen und Horoskopen - jede vierte Frau glaubt sogar an einen bedeutenden Zusammenhang. Bei den Männern ist das nur jeder Zehnte. Fast die Hälfte der Deutschen liest Horoskope, sei es regelmäßig oder auch eher selten.

Ob Sie nun an Horoskope glauben oder nicht - fest steht, dass das Thema Sternzeichen und Vorhersehung die Menschheit schon sehr lange begleitet. Laut National Geographic beginnt die Geschichte der Sternzeichen bereits im Jahr 1250 v. Chr. in Mesopotamien, dem Zweistromland. Die Region zeichnet sich durch sehr berechenbares Wetter aus. Dort gibt es eine Regen- und Trockenzeit und durch die Jahreszeiten vorbestimmte Windrichtungen. Da dort je nach Jahreszeit gleichzeitig bestimmte Sternbilder am Nachthimmel sichtbar sind, glaubten die Menschen an einen Zusammenhang. Sie schlossen daraus, dass mithilfe der Sterne alles vorhergesagt und berechnet werden kann.

Doch ist es möglich, anhand der Sterne Rückschlüsse auf Persönlichkeit und Leben zu schließen? Die Plattform „Clearer Thinking“ führte unter der Leitung von Spencer Greenberg und André Ferretti eine Studie durch, in der Astrologen getestet wurden. In der Studie füllten Freiwillige einen Persönlichkeitsfragebogen aus, und die Astrologen sollten diese jeweils einem Sternzeichen zuordnen. Das Ergebnis: Nicht einer der 152 Astrologen schaffte es, mehr als fünf Fragebögen richtig zuzuordnen.

Damit ist also klar: Obwohl die Trefferquote der Deutungen in Horoskopen nicht über den Zufall hinausgeht, erfreuen sich die Vorhersagen heute noch großer Beliebtheit. Sie sollten jedoch zur Unterhaltung dienen und nicht die Grundlage wichtiger Lebensentscheidungen sein.

In welchem Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Wann die einzelnen Sternzeichen beginnen und enden, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann: 21. Januar – 19. Februar

Fische: 20. Februar – 20. März

Widder: 21. März – 19. April

Stier: 20. April – 21. Mai

Zwillinge: 22. Mai – 21. Juni

Krebs: 22. Juni – 22. Juli

Löwe: 23. Juli – 23. August

Jungfrau: 24. August – 23. September

Waage: 24. September – 23. Oktober

Skorpion: 24. Oktober – 22. November

Schütze: 23. November – 21. Dezember