Tageshoroskop Jungfrau für heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Das Sternbild Jungfrau gehört zu den zwölf Tierkreiszeichen und wurde bereits in der Antike benannt. Die ältesten Aufzeichnungen über den Tierkreis stammen laut National Geographic aus Mesopotamien, wo die Sternbilder zur Zeitmessung und für Kalenderberechnungen genutzt wurden. Später übernahmen die Griechen und Römer diese Einteilung und gaben den Sternzeichen die Namen, die noch heute verwendet werden.

In der westlichen Astrologie wird das Sternzeichen Jungfrau Menschen zugeordnet, die zwischen dem 24. August und 23. September geboren sind. Astronomisch betrachtet befindet sich die Sonne jedoch zu dieser Zeit bereits in einem anderen Sternbild – eine Folge der jahrtausendelangen Verschiebung der Erdachse. Obwohl sich bislang wissenschaftlich kein Zusammenhang zwischen Sternzeichen und Persönlichkeit nachweisen lässt, erfreuen sich Horoskope weiterhin großer Beliebtheit.

Was hält der heutige Tag für das Sternzeichen Jungfrau bereit? Welche Tendenzen gibt es in den Bereichen Liebe, Karriere und persönliche Entwicklung? Hier erfahren Sie, was die Sterne heute über Jungfrauen aussagen. Außerdem liefern wir Ihnen eine wissenschaftliche Einordnung zum Thema.

Horoskope und Sternzeichen: Eine wissenschaftliche Einordnung

Studien zeigen, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung an einen Zusammenhang zwischen Sternzeichen und Persönlichkeit glaubt. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov aus dem Jahr 2021 sind es rund 53 Prozent der Deutschen. Besonders unter jüngeren Menschen erfreut sich Astrologie immer größerer Beliebtheit: 61 Prozent der 18- bis 24-Jährigen gaben an, zumindest gelegentlich Horoskope zu lesen.

Doch gibt es tatsächlich einen Einfluss der Sterne auf unser Leben? Wissenschaftliche Untersuchungen fanden bislang keine Belege dafür. Ein bekanntes Experiment dazu stammt von den Forschern Spencer Greenberg und André Ferretti. Sie ließen Freiwillige einen Persönlichkeitstest ausfüllen, den Astrologen dann einem von fünf Sternzeichen zuordnen sollten. Die Probanden schnitten nicht besser ab, als es durch reines Raten zu erwarten gewesen wäre – die Trefferquote lag bei 2,49 von 12 möglichen richtigen Zuordnungen. Die genauen Erläuterungen der Studie finden Sie online auf der Website „Clearer Thinking“.

Ein psychologischer Faktor, der das Interesse an Horoskopen erklären kann, ist der Forer-Effekt - auch Barnum-Effekt genannt. Dieser beschreibt die menschliche Neigung, allgemeine Aussagen über die eigene Person als zutreffend wahrzunehmen – besonders dann, wenn sie positiv formuliert sind. Viele Horoskope bedienen sich genau dieser Methode, indem sie mehrdeutige und allgemein gehaltene Aussagen nutzen, die auf fast jeden Menschen zutreffen können.

Während Horoskope spannend und unterhaltsam sein können, sollten sie nicht als Entscheidungsgrundlage für wichtige Lebensfragen dienen.

In welchem Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Sternzeichen mit ihren Gültigkeitszeiträumen:

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann: 21. Januar – 19. Februar

Fische: 20. Februar – 20. März

Widder: 21. März – 19. April

Stier: 20. April – 21. Mai

Zwillinge: 22. Mai – 21. Juni

Krebs: 22. Juni – 22. Juli

Löwe: 23. Juli – 23. August

Jungfrau: 24. August – 23. September

Waage: 24. September – 23. Oktober

Skorpion: 24. Oktober – 22. November

Schütze: 23. November – 21. Dezember