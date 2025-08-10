Krebs-Tageshoroskop heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Die zwölf Tierkreiszeichen haben ihren Ursprung vor rund 2500 Jahren in Mesopotamien. Sie sind unterteilt in Feuer-, Wasser-, Luft- und Erdzeichen. Das Sternzeichen Krebs zählt dabei ebenso wie Fische und Skorpion zu den Wasserzeichen. Es wird Menschen zugeordnet, die zwischen dem 22. Juni und dem 22. Juli ihren Geburtstag feiern. Jedem Sternzeichen werden in der Astrologie bestimmte Charakterzüge und Eigenschaften nachgesagt – so gelten Krebse unter anderem als sensibel, empathisch und loyal.

Allerdings gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass sich aus dem Geburtstag Schlussfolgerungen auf die Persönlichkeit, das Leben oder die Zukunft von Menschen ableiten lassen – dazu später mehr. Dennoch besteht nach wie vor ein großes Interesse an Horoskopen und daran, was die Sterne über die eigene Zukunft voraussagen könnten. Was das Tageshoroskop für das Sternzeichen Krebs heute für Sie bereithält, erfahren Sie hier.

Krebs-Horoskop heute als Video: Was sagt das Tageshoroskop über Liebe und Karriere?

Das folgende Video zeigt Ihnen das aktuelle Tageshoroskop für das Sternzeichen Krebs. Es wird täglich aktualisiert und somit für den entsprechenden Tag angepasst. Unter anderem können Sie hier nachsehen, was die Sterne Ihnen heute über die Themen Liebe und Karriere verraten:

Horoskope und Sternzeichen: Eine wissenschaftliche Einordnung

Die Aussagekraft von Horoskopen konnte wissenschaftlich nie belegt werden. Dennoch glaubt laut einer Umfrage von YouGov, die in Kooperation mit Statista entstanden ist, mehr als die Hälfte der Deutschen an einen Zusammenhang zwischen dem Sternzeichen und der Persönlichkeit einer Person. Zudem glauben statistisch gesehen mehr Frauen als Männer an besagten Zusammenhang. In der Umfrage aus dem Jahr 2021 gab mehr als die Hälfte der Befragten an, sich für Horoskope zu interessieren oder diese zumindest gelegentlich zu konsumieren.

Fakt ist, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den Sternenbildern und der menschlichen Persönlichkeit oder der Zukunft einer Person nie nachgewiesen werden konnte. Trotzdem erfreuen sich Horoskope auch im Jahr 2025 nach wie vor an großer Beliebtheit. Die Plattform „Clearer Thinking“ beschäftigte sich mit der Frage, ob es Astrologen wirklich möglich ist, anhand der Sterne akkurate Aussagen über Personen zu treffen. Die Studienleiter ließen Freiwillige zunächst einen Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen, anschließend sollten Astrologen die jeweiligen Angaben dann einem von fünf Sternzeichen zuordnen. Im Durchschnitt lagen sie bei 2,49 von zwölf Antworten richtig – dieses Ergebnis entsprach in etwa dem einer zufälligen Zuordnung. Die Trefferquote der selbst ernannten Experten war folglich vergleichbar mit der eines Zufallsgenerators.

Solange man das persönliche Horoskop nicht für bare Münze nimmt, ist nichts gegen einen Blick in die Sterne einzuwenden. Man sollte jedoch unter keinen Umständen wichtige Lebensentscheidungen auf das Tageshoroskop stützen.

In welchem Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Folgende Übersicht gibt Aufschluss darüber, wann die einzelnen Sternzeichen beginnen und enden:

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann: 21. Januar – 19. Februar

Fische: 20. Februar – 20. März

Widder: 21. März – 19. April

Stier: 20. April – 21. Mai

Zwillinge: 22. Mai – 21. Juni

Krebs: 22. Juni – 22. Juli

Löwe: 23. Juli – 23. August

Jungfrau: 24. August – 23. September

Waage: 24. September – 23. Oktober

Skorpion: 24. Oktober – 22. November

Schütze: 23. November – 21. Dezember