Tageshoroskop Löwe für heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Das Sternzeichen Löwe ist eines der zwölf Tierkreiszeichen, die bereits vor mehr als 4000 Jahren benannt wurden. Die Kalenderastrologie, wie wir sie heute beispielsweise aus Zeitschriften oder Online-Horoskopen kennen, entstand vor circa 2000 Jahren. Unterteilt sind die Sternenbilder in Feuer-, Wasser-, Erd- und Luftzeichen. Dabei zählt das Sternzeichen Löwe ebenso wie Widder und Schütze zu den Feuerzeichen. Zugeordnet wird es jenen Menschen, die zwischen dem 23. Juli und dem 24. August geboren sind.

Jedem Sternzeichen werden laut Astrologie bestimmte Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale nachgesagt. Die Aussagekraft von Horoskopen konnte jedoch nie wissenschaftlich nachgewiesen werden. Wie bei quarks.de nachzulesen ist, glauben dennoch rund 53 Prozent der Deutschen an einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Sternzeichen. Was das Tageshoroskop für das Sternzeichen Löwe für Sie in Sachen Liebe, Karriere und vielen weiteren Bereichen bereithält, erfahren Sie hier.

Löwe-Horoskop heute als Video: Was sagt das Tageshoroskop über Liebe und Karriere?

Sie finden im folgenden Video ein aktuelles Tageshoroskop zum Sternzeichen Löwe, welches täglich aktualisiert wird. Folglich können Sie jeden Tag aufs Neue einen Blick darauf werfen, was die Sterne für Sie hinsichtlich Ihrer Karriere oder der Liebe bereithalten:

Horoskope und Sternzeichen: Eine wissenschaftliche Einordnung

Obwohl es nach wie vor keinen wissenschaftlichen Beleg für die Glaubwürdigkeit von Horoskopen gibt, lesen heutzutage in Deutschland laut einer Umfrage von YouGov 13 Prozent der Bürgerinnen und Bürger regelmäßig ihr Horoskop. Während 24 Prozent der Frauen an einen großen Zusammenhang zwischen Sternzeichen und der Persönlichkeit eines Menschen glaubt, sind es bei den Männern nur 11 Prozent. Gleichzeitig lässt die Studie aus dem Jahr 2021 in Kooperation mit Statista zum Thema Sternzeichen durchblicken, dass die Hälfte der Deutschen sich gar nicht für Horoskope interessiert.

Die Astrologie gilt als Pseudowissenschaft, doch wieso scheinen die Behauptungen in Zeitungshoroskopen trotzdem häufig zu stimmen? Laut National Geographic liegt dies an den generischen und sehr allgemein formulierten Aussagen, die auf viele Personen zutreffen können. Durch bewusst offene Formulierungen können sich deshalb zahlreiche Menschen mit nur scheinbar spezifischen Elementen des Horoskops identifizieren.

Wie National Geographic weiter ausführt, können nach Ansicht der Wissenschaft Zeitungshoroskope „sicherlich keinen Blick in die eigene Zukunft werfen“. Dies ist für die meisten Menschen allerdings ohnehin nicht zwangsläufig die Hauptmotivation, um regelmäßig ihr Horoskop zu lesen. Vielmehr fungieren solche Texte als „Motivationshilfen und aufmunternde Worte, um sich für die kommende Zeit besser gerüstet zu fühlen“.

In welchem Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Zum Schluss finden Sie hier eine Übersicht zu den zwölf Sternzeichen und ihren jeweiligen Zeitspannen:

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann: 21. Januar – 19. Februar

Fische: 20. Februar – 20. März

Widder: 21. März – 19. April

Stier: 20. April – 21. Mai

Zwillinge: 22. Mai – 21. Juni

Krebs: 22. Juni – 22. Juli

Löwe: 23. Juli – 23. August

Jungfrau: 24. August – 23. September

Waage: 24. September – 23. Oktober

Skorpion: 24. Oktober – 22. November

Schütze: 23. November – 21. Dezember